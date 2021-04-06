عمرو دياب الأكثر استماعًا على تطبيقات الموسيقى المختلفة في 2020



وأعلن موقع مجلة فوربس Forbes أن عام 2020 شهد بشكل خاص ارتفاعًا كبيرًا في الاستماع إلى الموسيقى عبر الإنترنت، وتم استبدال المبيعات القياسية بالمتابعات والتنزيلات والمشاهدات.



وسلطت قائمة المجلة الاقتصادية الشهيرة على أبرز مشاهير الموسيقى العرب في الشرق الأوسط، الضوء على 50 من أكثر المطربين والفرق الموسيقية ومغني الراب نشاطًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الذين سيطروا على صناعة الموسيقى العربية في عام 2020.



وقال موقع المجلة: "مما لا يثير الدهشة، أن النجم المصري المخضرم عمرو دياب كان العام الماضي المطرب العربي الأكثر شهرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على أنغامي وديزر وسبوتيفاي".



وتابع فوربس أنه للمساعدة في إنشاء هذه القائمة، شارك كل من أنغامي وديزر ببعض البيانات التفصيلية وساعنا في القاء نظرة على أفضل 50 مطربًا وفنانًا نشطًا تم بثها على كلتا المنصتين في الفترة ما بين 1 يناير و31 ديسمبر 2020، بالإضافة إلى عدد مرات المشاهدة والمشتركين على YouTube ومتابعي وسائل التواصل الاجتماعي.



يذكر ان عمرو دياب أصدر في مطلع عام 2020 ألبومه "سهران" والذي تصدر وقتها تطبيقات الموسيقى المختلفة وكذلك محركات البحث المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي وفي نهاية نفس العام أعلن عن اطلاق ألبومه "يا أنا يا لأ" والذي حقق مبيعات كبيرة تصدرت المتاجر الاليكترونية وكذلك تطبيقات الموسيقى المختلفة حتى الأن.

تصدر النجم الكبير عمرو دياب قائمة الأكثر استماعًا في 2020 على جميع التطبيقات الموسيقية المختلفة وعلى رأسها Deezer وspotify وأنغامي.