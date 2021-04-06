Advertisements

عمرو دياب الأكثر استماعًا على تطبيقات الموسيقى المختلفة في 2020

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 02:01 م
بوابة الفجر
نور طلعت
Advertisements
عمرو دياب الأكثر استماعًا على تطبيقات الموسيقى المختلفة في 2020
تصدر النجم الكبير عمرو دياب قائمة الأكثر استماعًا في 2020 على جميع التطبيقات الموسيقية المختلفة وعلى رأسها Deezer وspotify وأنغامي.

وأعلن موقع مجلة فوربس Forbes أن عام 2020 شهد بشكل خاص ارتفاعًا كبيرًا في الاستماع إلى الموسيقى عبر الإنترنت، وتم استبدال المبيعات القياسية بالمتابعات والتنزيلات والمشاهدات.

وسلطت قائمة المجلة الاقتصادية الشهيرة على أبرز مشاهير الموسيقى العرب في الشرق الأوسط، الضوء على 50 من أكثر المطربين والفرق الموسيقية ومغني الراب نشاطًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الذين سيطروا على صناعة الموسيقى العربية في عام 2020.

وقال موقع المجلة: "مما لا يثير الدهشة، أن النجم المصري المخضرم عمرو دياب كان العام الماضي المطرب العربي الأكثر شهرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على أنغامي وديزر وسبوتيفاي".

وتابع فوربس أنه للمساعدة في إنشاء هذه القائمة، شارك كل من أنغامي وديزر ببعض البيانات التفصيلية وساعنا في القاء نظرة على أفضل 50 مطربًا وفنانًا نشطًا تم بثها على كلتا المنصتين في الفترة ما بين 1 يناير و31 ديسمبر 2020، بالإضافة إلى عدد مرات المشاهدة والمشتركين على YouTube ومتابعي وسائل التواصل الاجتماعي.

يذكر ان عمرو دياب أصدر في مطلع عام 2020 ألبومه "سهران" والذي تصدر وقتها تطبيقات الموسيقى المختلفة وكذلك محركات البحث المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي وفي نهاية نفس العام أعلن عن اطلاق ألبومه "يا أنا يا لأ" والذي حقق مبيعات كبيرة تصدرت المتاجر الاليكترونية وكذلك تطبيقات الموسيقى المختلفة حتى الأن.

أخبار تهمك

الحكومة تكشف حقيقة خصم الرصيد المتبقي بعدادات الكهرباء مسبوقة الدفع مع نهاية الشهر

منذ ساعتين و 53 دقيقة

صدمة محتملة لبرشلونة قبل كلاسيكو الأرض

منذ حوالي 8 ساعات

رئيس قناة السويس يكشف معلومات جديدة عن تحقيقات السفينة الجانحة

منذ حوالي 16 ساعة

السيسي لوزير التموين: تقدر تستحمل الجنيه اللي عاوز ترفعه على الزيت ده؟ (فيديو)

منذ يومين

تفاصيل جديدة بشأن حضور شيكابالا لقمة الأهلي والزمالك

منذ ساعتين و 9 دقيقة

تصريح صادم من مستشار الرئيس بشأن موجة كورونا الثالثة.. فيديو

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الديوان الملكي الهاشمي يصدر بيانه الجديد بشأن الأمير حمزة بن الحسين

منذ حوالي 20 ساعة

"التنمية المحلية" توضح مواعيد غلق المحلات والمطاعم بالصيف.. فيديو

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. تطور جديد في مفاوضات سد النهضة بالكونغو بعد عدم التوصل لبيان مشترك

منذ حوالي 12 ساعة

قرار عاجل من النائب العام الأردني بشأن أحدث السبت

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. مجلس الأمن والدفاع السوداني يعلن حالة الطوارئ في دارفور

منذ حوالي 15 ساعة

موسيماني يزف الخبر السعيد لأكرم توفيق

منذ أقل من ساعتين

3 بشائر عن مفاوضات سد النهضة.. تعرف عليها

منذ يوم

بيان عاجل من "الخارجية" حول مفاوضات سد النهضة

منذ أقل من نصف ساعة

برشلونة يعلن خضوع نجمه لجراحة ناجحة

منذ ساعة

تصريح صادم من وزير الخارجية السودانية بشأن ملء سد النهضة

منذ يوم
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:13 م

بيان عاجل من "الخارجية" حول مفاوضات سد النهضة

تصريح صادم من مستشار الرئيس بشأن موجة كورونا الثالثة.. فيديو

08:36 ص

عاجل.. تطور جديد في مفاوضات سد النهضة بالكونغو بعد عدم التوصل لبيان مشترك

02:57 ص

صدمة محتملة لبرشلونة قبل كلاسيكو الأرض

06:42 ص

الحكومة تكشف حقيقة خصم الرصيد المتبقي بعدادات الكهرباء مسبوقة الدفع مع نهاية الشهر

11:45 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حادث الكيلو 151 يجدد اعتراف العالم بأهمية قناة السويس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: لماذا يكره خصوم مصر القناة الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: خطايا مجلس النواب فى كارثة قطار سوهاج