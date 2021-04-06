الخطيب يشارك في اليوم الدولي للرياضة من أجل السلام

حرص محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، على حضور احتفال اتحاد «الاتحادات النوعية الرياضية والشبابية» باليوم العالمي للرياضة من أجل السلام، والذي أقيم ظهر اليوم الثلاثاء بمقر مركز شباب الجزيرة، بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.





وألقى الخطيب، رئيس النادي، كلمة خلال الاحتفال، وجه فيها الشكر لكل الحضور، وعلى رأسهم وزير الشباب والرياضة، وجميع المشاركين، مُعربًا عن سعادته بهذا الجمع؛ للاحتفال باليوم الدولي للرياضة من أجل السلام، والذي يحتفل به العالم أجمع تحت رعاية الأمم المتحدة.





وأعرب الخطيب عن سعادته بحضور هذا الاحتفال في مصر، والذي يتواكب مع احتفال العالم بتاريخ مصر وحضارتها، موضحاً أن الدولة المصرية تسير في اتجاه الريادة في شتى المجالات، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.





وأضاف رئيس النادي: «سعيد جدا كوني رياضيا يتحدث عن قيمة الرياضة في حياة الشعوب، واحتفاء الأمم المتحدة بها، يؤكد دور الرياضة والرياضيين».





وأضاف الكابتن الخطيب في كلمته: «الرياضة ركيزة أساسية لأي مجتمع، وغرس لقيم طيبة في نفوس الشباب والشعوب، وهي وسيلة للسمو فوق التعصب وكل السلبيات، وطريق للتسامح وسبيل للتواضع والإصرار وأداة تبرز قيم إنسانية».





واستكمل الخطيب: «الرياضة صناعة لا يُستهان بها؛ تساهم في اقتصاد الدول، وهذا شيء لا يمكن إغفاله، ونعمل جميعا في منظومة الرياضة المصرية على تعظيم هذا الدور».





وأضاف رئيس النادي: «دعوتي لكل أسرة الرياضة؛ هي السعي؛ للحفاظ على ميثاق الرياضة والروح الرياضية، وتفعيل شامل لدور الرياضة السامية في حياة الأمم والشعوب».





ووجه الخطيب في كلمته التحية لأصحاب الهمم قائلا: «كامل تقديري لأبنائنا من ذوي الهمم، الذين يصرون على ممارسة الرياضة، وسط ظروف صعبة، ويقدمون للجميع رسالة مهمة حول أهمية الرياضة».





وتمنى رئيس الأهلي في ختام كلمته، التوفيق لمنظومة الرياضة المصرية في الاستمرار نحو تقديم رسالتها على النحو العالمي، وأن تستمر الرياضة في دورها لنشر السلام والوئام بين الشعوب.





وشهد الخطيب، في ختام الاحتفال كلمة الدكتور أشرف صبحي، عن قيمة الرياضة ودورها الاقتصادي، وما تقدمه وزارة الرياضة، في ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، من تطور وعمل في مختلف الجوانب.





وحرص الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على تكريم محمود الخطيب، كرمز للرياضيين في مصر، وذلك قبل تكريم عدد من الحضور من قيادات اتحاد «الاتحادات النوعية الرياضية والشبابية».