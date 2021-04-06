اللقاح لا يفطر الصائم في رمضان.. فتاوى بشأن فيروس كورونا



بالتزامن مع اقتراب شهر رمضان المبارك، والتوسع في حملات تطعيم المواطنين بلقاحات كورونا، أكد مركز الأزهر أن تعاطي اللقاح في نهار رمضان لا يفطر الصائم، لتقطع الجدل والحيرة على جموع الشعب.



ويرصد "الفجر"، كل ما تريد معرفته عن فتاوى مركز الأزهر بشأن فيروس كورونا واللقاحات.



لقاح كورونا لا يفطر الصائم

أكد مركز الأزهر للفتوى الإلكترونية، أنه لا يفطر الصائم بالتطعيم ضد ڤيروس كورونا، ما دام أن اللقاح المستخدم في التطعيم يدخل بدنه عن طريق الجلد بالحقن، فالجلد ليس منفذًا للجوف، وإن كان الأولى تأخيره لما بعد الإفطار.



جميع لقاحات كورونا التي أنتجتها الشركات العالمية كـ(فايزر، وسبوتنيك V، وموديرنا) وغيرها، تعمل عن طريق حقن جزء من شفرة الفيروس الجينية في الجسم (الذراع)؛ لتحفيز جهاز المناعة وإعداده للتعامل مع العدوى.



وأكد الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أن تعاطي هذا اللقاح في نهار رمضان لا يفطر به الصائم، وإن كان الأولى تأخير تعاطيه لما بعد الإفطار؛ لما قد يحتاج إليه الإنسان من تغذية أو علاج بعد التطعيم.



لا يجوز حرق جثة المتوفي بكورونا

وانتقلت دار الإفتاء المصرية للرد على سؤال "هل يجوز التخلص من جثث المتوفين بفيروس كورونا بالحرق أو الإذابة مع الخوف من انتشار العدوى إلى الأحياء؟": "بأنه لا يجوز شرعًا التخلص من جثث المتوفين بفيروس كورونا بالحرق أو الإذابة خوفًا من انتقال العدوى للأصحاء؛ لِما فيه من إيذاء الميت وإهانته؛ لأنه محترم بعد موته كاحترامه حال حياته، وحرمته بعد موته باقية".



وأضافت: "ولِما تقرر أن جثة المتوفى بالفيروس لا يُسمح بالتعامل معها إلا للخبراء المتدربين في مجال الأوبئة، مستخدمين معدات الحماية ووسائل الوقاية، وقد احتال الخبراء لذلك بوضع الجثث بعد تغسيلها في أكياس طبية واقية، ثُم وضعها بعد ذلك في تابوت مُعَدٍّ لذلك، ولِما تقرر طبيًّا أن الفيروس لا ينتشر ويتكاثر إلا في الخلايا الحية، عن طريق التنفس والرذاذ والتلامس ونحو ذلك، وهذا كله لا يتصور حصوله من الشخص المتوفى بهذا الفيروس".



