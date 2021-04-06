Advertisements

اللقاح لا يفطر الصائم في رمضان.. فتاوى بشأن فيروس كورونا

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 02:06 م
بوابة الفجر
ياسمين مبروك
Advertisements

بالتزامن مع اقتراب شهر رمضان المبارك، والتوسع في حملات تطعيم المواطنين بلقاحات كورونا، أكد مركز الأزهر أن تعاطي اللقاح في نهار رمضان لا يفطر الصائم، لتقطع الجدل والحيرة على جموع الشعب.

ويرصد "الفجر"، كل ما تريد معرفته عن فتاوى مركز الأزهر بشأن فيروس كورونا واللقاحات.

لقاح كورونا لا يفطر الصائم
أكد مركز الأزهر للفتوى الإلكترونية، أنه لا يفطر الصائم بالتطعيم ضد ڤيروس كورونا، ما دام أن اللقاح المستخدم في التطعيم يدخل بدنه عن طريق الجلد بالحقن، فالجلد ليس منفذًا للجوف، وإن كان الأولى تأخيره لما بعد الإفطار.

جميع لقاحات كورونا التي أنتجتها الشركات العالمية كـ(فايزر، وسبوتنيك V، وموديرنا) وغيرها، تعمل عن طريق حقن جزء من شفرة الفيروس الجينية في الجسم (الذراع)؛ لتحفيز جهاز المناعة وإعداده للتعامل مع العدوى.

وأكد الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أن تعاطي هذا اللقاح في نهار رمضان لا يفطر به الصائم، وإن كان الأولى تأخير تعاطيه لما بعد الإفطار؛ لما قد يحتاج إليه الإنسان من تغذية أو علاج بعد التطعيم.

لا يجوز حرق جثة المتوفي بكورونا
وانتقلت دار الإفتاء المصرية للرد على سؤال "هل يجوز التخلص من جثث المتوفين بفيروس كورونا بالحرق أو الإذابة مع الخوف من انتشار العدوى إلى الأحياء؟": "بأنه لا يجوز شرعًا التخلص من جثث المتوفين بفيروس كورونا بالحرق أو الإذابة خوفًا من انتقال العدوى للأصحاء؛ لِما فيه من إيذاء الميت وإهانته؛ لأنه محترم بعد موته كاحترامه حال حياته، وحرمته بعد موته باقية".
 
وأضافت: "ولِما تقرر أن جثة المتوفى بالفيروس لا يُسمح بالتعامل معها إلا للخبراء المتدربين في مجال الأوبئة، مستخدمين معدات الحماية ووسائل الوقاية، وقد احتال الخبراء لذلك بوضع الجثث بعد تغسيلها في أكياس طبية واقية، ثُم وضعها بعد ذلك في تابوت مُعَدٍّ لذلك، ولِما تقرر طبيًّا أن الفيروس لا ينتشر ويتكاثر إلا في الخلايا الحية، عن طريق التنفس والرذاذ والتلامس ونحو ذلك، وهذا كله لا يتصور حصوله من الشخص المتوفى بهذا الفيروس".

أخبار تهمك

تفاصيل جديدة بشأن حضور شيكابالا لقمة الأهلي والزمالك

منذ ساعتين و 7 دقيقة

3 بشائر عن مفاوضات سد النهضة.. تعرف عليها

منذ يوم

رئيس قناة السويس يكشف معلومات جديدة عن تحقيقات السفينة الجانحة

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. تطور جديد في مفاوضات سد النهضة بالكونغو بعد عدم التوصل لبيان مشترك

منذ حوالي 12 ساعة

تصريح صادم من مستشار الرئيس بشأن موجة كورونا الثالثة.. فيديو

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الديوان الملكي الهاشمي يصدر بيانه الجديد بشأن الأمير حمزة بن الحسين

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. مجلس الأمن والدفاع السوداني يعلن حالة الطوارئ في دارفور

منذ حوالي 15 ساعة

قرار عاجل من النائب العام الأردني بشأن أحدث السبت

منذ حوالي 4 ساعات

"التنمية المحلية" توضح مواعيد غلق المحلات والمطاعم بالصيف.. فيديو

منذ حوالي 6 ساعات

برشلونة يعلن خضوع نجمه لجراحة ناجحة

منذ ساعة

تصريح صادم من وزير الخارجية السودانية بشأن ملء سد النهضة

منذ يوم

السيسي لوزير التموين: تقدر تستحمل الجنيه اللي عاوز ترفعه على الزيت ده؟ (فيديو)

منذ يومين

صدمة محتملة لبرشلونة قبل كلاسيكو الأرض

منذ حوالي 8 ساعات

موسيماني يزف الخبر السعيد لأكرم توفيق

منذ أقل من ساعتين

الحكومة تكشف حقيقة خصم الرصيد المتبقي بعدادات الكهرباء مسبوقة الدفع مع نهاية الشهر

منذ ساعتين و 51 دقيقة

بيان عاجل من "الخارجية" حول مفاوضات سد النهضة

منذ أقل من نصف ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:13 م

بيان عاجل من "الخارجية" حول مفاوضات سد النهضة

تصريح صادم من مستشار الرئيس بشأن موجة كورونا الثالثة.. فيديو

08:36 ص

عاجل.. تطور جديد في مفاوضات سد النهضة بالكونغو بعد عدم التوصل لبيان مشترك

02:57 ص

صدمة محتملة لبرشلونة قبل كلاسيكو الأرض

06:42 ص

الحكومة تكشف حقيقة خصم الرصيد المتبقي بعدادات الكهرباء مسبوقة الدفع مع نهاية الشهر

11:45 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حادث الكيلو 151 يجدد اعتراف العالم بأهمية قناة السويس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: لماذا يكره خصوم مصر القناة الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: خطايا مجلس النواب فى كارثة قطار سوهاج