المشروع الواعد.. ما لا تعرفه عن "مستقبل مصر" الذي تفقده السيسي اليوم



يُوصف بالمشروع الواعد، يساهم في تقليل الاستيراد، مع توفير منتجات زراعية بأسعار مناسبة للمواطنين، إنه مشروع "مستقبل مصر" الذي يتفقده الرئيس عبد الفتاح السيسي.



ويرصد "الفجر"، كل ما تريد معرفته عن مشروع "مستقبل مصر" الذي يتفقده الرئيس عبد الفتاح السيسي.



١. بدأ العمل بمشروع "مستقبل مصر" بالصحراء الغربية، قبل 4 سنوات، لتوفير منتجات زراعية بأسعار مناسبة للمواطنين وتصدير الفائض للخارج.



٢. ويقع مشروع مستقبل مصر على امتداد طريق محور روض الفرج - الضبعة الجديد، وهو الطريق الذي تم إنشاؤه ضمن المشروع القومى للطرق ويبعد 30 دقيقة من مدينة السادس من أكتوبر بطول 90 کم وعمق 40:45 كم.



٣. تم تقسيم المشروع إلى عدد 55 طريقا طولیا، و30 طريقا عرضيا، والطرق الرئيسية مقسمة إلى قطع متساوية، كل قطعة ألف فدان.



٤. ويعد موقع المشروع من أهم المزايا الاستراتيجية لتوافر الأيدي العاملة، بالإضافة إلى سهولة وصول مستلزمات الإنتاج الأسمدة والمبيدات والبذور والمعدات وكذلك سهولة توصيل المنتجات النهائية إلى الأسواق الرئيسية وإلى موانئ التصدير البرية والجوية.



٥. ويوفر المشروع حوالي 7 ألاف فرص عمل مباشرة، وأكثر من 200 ألف فرصة عمل غير مباشرة، كما تطبق معايير السلامة والصحة المهنية في بيئة العمل السلامة العمال والموظفين.



٦. وتقوم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بتقديم الدعم الكامل ونقل الخبرات للمشروع.



٧. يساهم في تقليل الاستيراد وتوفير العملة الصعبة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.



٨. ويقوم المشروع بالاستفادة من خزانات المياه الجوفية وهى 3 خزانات ( الأيوسين - المايوسين - المغرة ) وهي امتداد لمنطقة وادي النطرون وذلك بحفر الآبار الجوفية، مع الوضع في الاعتبار المسافة البينية بين الآبار للحفاظ على الخزانات الجوفية والتنمية المستدامة، وجاري دخول مصدر مياه أخر لدعم الخزان الجوفي.



٩. تم الانتهاء من تنفيذ البينة الأساسية للمشروع بالتعاون مع الشركات الزراعية الكبرى بإجمالي تكلفة 6 مليارات جنيه، والتي تشمل تمهيد الطرق الداخلية بإجمالي طول حوالي 500 كيلو متر وعرض 10 أمتار وحفر آبار مياه جوفية.



١٠. وكذلك، ومحطات للكهرباء بقدرة 300 ميغاوات وشبكة كهرباء داخلية بطول 200 كيلو متر ومخازن مستلزمات الإنتاج ومباني إدارية وسكنية.



