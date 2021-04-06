المصل واللقاح: تطعيمات كورونا آمنة وفعالة.. وآثارها الجانبية طبيعية (فيديو)

قال الدكتور مصطفى المحمدي، مدير التطعيمات بالهيئة العامة للمصل واللقاح، إن جميع الدراسات السريرية التي أجريت على جميع لقاحات فيروس كورونا أثبتت أن اللقاحات التي اجزيت آمنة بدرجة كبيرة جدًا وفاعلة بدرجة عالية، وأننا أصبح لدينا سلاح يمكن أن نواجه به هذا المرض.



وأضاف "المحمدي"، خلال حواره مع برنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "mbc مصر 2"، اليوم الثلاثاء، أن الآثار الجانبية المحتملة للقاح هي الآثار الجانبية المصاحبة لأي لقاح يستخدم للأطفال والكبار، مثل الأنفلونزا والجديري وغيره تكون مصحوبة ببعض الآثار مثل ارتفاع طفيف في درجة الحرارة وآلم في مكان الحقن وبعض التورم والاحمرار وشعور بآلام في الجسم بشكل عام والصداع، وهي أعراض في إطار متوقع ولا تستدعي أي تدخل طبي أو مركبات كيميائية باستثناء خافض للحرارة فقط.



وتابع مدير التطعيمات بالهيئة العامة للمصل واللقاح، أن هذه الآثار الجانبية تستمر لمدة من 24-48 ساعة فقط، وبعدها تعود الأمور لطبيعتها، وهي ليست مبرر للامتناع عن تناول اللقاح الذي يقي شر الإصابة بفيروس ينتشر بشراسة.

