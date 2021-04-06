يوفنتوس يعلن إصابة نجم الفريق بفيروس كورونا

أعلن نادي يوفنتوس عن إصابة الدولي فيديريكو برنارديسكي لاعب الفريق، اليوم الثلاثاء، بفيروس كورونا، ليرتفع عدد أفراد المنتخب الإيطالي الذين التقطوا العدوى إلى ستة.





أعلن النادي الإيطالي الذي يخوض مباراة مؤجلة من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بسبب كورونا أمام نابولي، أن برنارديسكي لا يعاني من اي عوارض، وقد تم وضعه في "الحجر".





وظهرت عوارض كورونا على العديد من اللاعبين الدوليين لمنتخب إيطاليا، بإشراف المدرب روبرتو مانشيني خلال النافذة الدولية.





وقد تم حينها تأكيد إصابة خمسة لاعبين هم: ليوناردو بونوتشي (يوفنتوس)، ماركو فيراتي، وأليساندرو فلورنتسي (باريس سان جيرمان الفرنسي)، فينتشينزو غريفو (فرايبورغ الالماني)، والحارس أليسيو كرانيو (كالياري).