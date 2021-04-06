نشاط مكثف لشركاء مركز السينما العربية في مهرجان مالمو بالسويد





ينطلق مهرجان مالمو للسينما العربية بالسويد في نسخته الـ11 في الفترة من 6 إلى 11 أبريل - نيسان، وتشهد فعاليات المهرجان وسوق ومنتدى مالمو للسينما العربية، نشاطاً مكثفاً لشركاء مركز السينما العربية، الذين من بينهم مهرجان مالمو. هذا العام ينطلق المهرجان بالفعاليات التي يمكن حضورها، سواء كان على أرض الواقع أو عبر الإنترنت.

ضمن سوق ومنتدى مالمو للسينما العربية، تضم لجنة تحكيم فئة تطوير المشروعات الوثائقية عاصم رمضان مدير العمليات في مجموعة روتانا، وتضم لجنة تحكيم مشروعات الأفلام القصيرة المنتجة شاهيناز العقاد (Lagoonie Film Production)، ويشارك المنتج علاء الأسعد (Greener Screen)، وميريم دغيدي (MAD Distribution) في لجنة تحكيم فئة ما بعد الإنتاج.



وللسنة السابعة تقدم شركة MAD Solutions جائزة الترويج والتوزيع في العالم العربي لأحد المشروعات المشاركة ضمن صناديق دعم الأفلام في مرحلة ما بعد الانتاج، في سوق و منتدى مهرجان مالمو للسينما العربية، الذي وصلت جوائزه هذا العام إلى أكثر من 115 ألف دولار، ويعتبر المنتدى منصة فريدة من نوعها لصناعة السينما في الشمال الأوروبي والعالم العربي، يهدف إلى تحفيز التعاون والإنتاج المشترك وفرص التوزيع، ويجمع بين المنتجين وصناديق الدعم والموزعين السينمائيين في الندوات وورش العمل والحوارات النقاشية.



الحلقة النقاشية "الإنتاج والتوزيع السينمائي في عصر الكورونا"، وسوف تُقام الحلقة النقاشية يوم الأربعاء 7 أبريل - نيسان، الساعة 5:30 مساءً بتوقيت غرينتش +2، ويشارك فيها علاء كركوتي (MAD Solutions ومركز السينما العربية)، رمزي خوري (أفلام مصر العالمية)، رولا ناصر (The Imaginarium Films)، شاهيناز العقاد (Lagoonie Film Production)، وتديرها ميريم دغيدي (MAD Distribution).



ويدير أمير رمسيس (مهرجان الجونة) حلقة نقاشية بعنوان "ماذا بعد نجاحات السينما السودانية؟"، ويشارك في الحوار أمجد أبو العلاء (سودان فلم فاكتوري)، وسوف يُقام الحوار يوم السبت 10 إبريل، الساعة 2:45.



وضمن عروض الخبراء، التي يقدم فيها ممثلون من مؤسساتهم، دراسات حالة لأنشطتهم خلال السنوات الأخيرة، وضمن هذا البرنامج، سوف تقدم MAD Solutions ومركز السينما العربية عرضاً يوم الخميس 8 أبريل، الساعة 11:20 صباحاً يقدمه الشريك الإداري عبد الله الشامي، بالإضافة إلى منصة الجونة السينمائية، الساعة 2:40 عصراً ويقدمه أمير رمسيس المدير الفني للمهرجان، وفي البرنامج نفسه تتواجد أيضاً European Film Promotion (EFP) التي تتعاون مع مركز السينما العربية في تنظيم جوائز النقاد للأفلام الأوروبية، وسوف تقدم سونيا هاينن المدير الإداري في EFP العرض الخاص بها الساعة 11 صباحاً.

كما يدير بهاء الحسين مدير التدريب الإقليمي في الهيئة الملكية الأردنية للأفلام محاضرة بعنوان "أفلامهن"، سوف تُقام يوم الجمعة 9 أبريل - نيسان.

وتشارك Greener Screen في المهرجان بحلقتين نقاشيتين يديرهما الشريك المؤسس بسام الأسعد، الأولى يوم 9 أبريل - نيسان، الساعة 2:45 عصراً بعنوان بيئة عالمية للإنتاج المستدام بمشاركة عبير بايزيدي (Greener Screen)، والثانية يوم 10 أبريل - نيسان، الساعة 4:30 مساءً بعنوان "الأفلام العربية نحو الأخضر: كوستا برافا"، بمشاركة فرح فايد (بيروت دي سي).



مركز السينما العربية مؤسسة غير ربحية مسجلة في أمستردام تأسست في 2015 على يد MAD Solutions بهدف الترويج للسينما العربية، ويوفر مركز السينما العربية لصناع السينما العربية، نافذة احترافية للتواصل مع صناعة السينما في أنحاء العالم، عبر عدد من الفاعليات التي يقيمها وتتيح تكوين شبكات الأعمال مع ممثلي الشركات والمؤسسات في مجالات الإنتاج المشترك، التوزيع الخارجي وغيرها، وتتنوع أنشطة مركز السينما العربية ما بين أجنحة في الأسواق الرئيسية، جلسات تعارف بين السينمائيين العرب والأجانب، حفلات استقبال، اجتماعات مع مؤسسات ومهرجانات وشركات دولية، وإصدار مجلة السينما العربية ليتم توزيعها على رواد أسواق المهرجانات، كما أتاح مركز السينما العربية التسجيل عبر موقعه في خدمة الرسائل البريدية، وعبر هذه الخدمة يتاح للمستخدمين الحصول على نسخ رقمية من مجلة السينما العربية، أخبار عن أنشطة مركز السينما العربية، إشعارات بمواعيد التقدم لبرامج المنح والمهرجانات وعروض مؤسسات التعليم والتدريب، تحديثات عن الأفلام العربية المشاركة بالمهرجانات، وإلقاء الضوء على تحديثات أنشطة شركاء مركز السينما العربية ومشاريعهم السينمائية.

وقد أطلق مركز السينما العربية، دليل السينما العربية عبر موقعه على الإنترنت باللغة الإنكليزية، وهو دليل سينمائي شامل وخدمي يعتمد على مجموعة أدوات يتم تقديمها مجتمعة لأول مرة، بهدف توفير المعلومات المرتبطة بالسينما العربية لصُنَّاع الأفلام داخل وخارج العالم العربي، وتيسر لصناع الأفلام والسينمائيين العرب الوصول للأسواق العالمية، كما تساعد ممثلي صناعة السينما العالمية في التعرّف بسهولة على إنتاجات السينما العربية.