برومو مسلسل " الطاووس" يخلق حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي لهذا السبب





طرحت الشركة المنتجة لمسلسل "الطاووس"، البرومو الرسمي للمسلسل، وفور طرحه خلق حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة في ظل تناوله قضايا الاغتصاب والتحرش وسطور النفوذ، وتسأل العديد من رواد السوشيال ميديا عن أن القضية التي يتناولها المسلسل هل هي قضية فتاة الفيرمونت؟ ، وهي القضية التي شغلت الرأي العام خلال الفترة الماضية.



كما أشاد البعض بجرأة صناع المسلسل في طرح قضية تشبه إلى حد كبير قضية فتاة الفيرمونت، مؤكدين أن المسلسل سوف يكون من أجرأ المسلسلات اللى هتكون فى الساحة الفترة الجاية، مشيرين إلى أن المسلسل يحمل إسقاط على تفاصيل قضية (فتاة الفيرمونت) ، خاصة في ظل جرأة طرح المسلسل لتفاصيل الضعف والغلب والضغط والجبروت الذي تم ضد الضحية مؤكدين أنها جرأة غريبة .



وأبدى العديد من جمهور استغرابه الشديد من كيفية عرض مسلسل الطاووس في ظل تعرضه لقضية الفيرمونت والقضية وحكم البراءة لسه حاضر فى عقول الناس هل المسلسل ممكن يكون أداة وسيلة ضغط لفتح القضية مرة تانى ولا مجرد عمل فنى وهيعدى؟.



وكان المخرج رؤوف عبد العزيز، طرح عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، البرومو الرسمي لمسلسل "الطاووس"، بطولة النجم جمال سليمان، والذي يظهر ملامح الشخصيات التي يتناولها العمل المقرر عرضه خلال ماراثون رمضان المقبل 2021.

ويسلط المخرج رؤوف عبدالعزيز الضوء في مسلسل "الطاووس" على أحد القضايا الهامة كعادته في الأعمال الدرامية التي يقدمها، ويرفع البرومو الحرج ويكشف الكثير من التفاصيل في واحدة من أهم القضايا التي تمثل خطورة على المرآة، عندما يتحول فيها البشر إلى ما لا يشبه حتى الحيوانات، وتقودهم غريزتهم إلى هدم الأخلاقيات، لذلك مازالت قضايا الاغتصاب والتحرش أزمة نعانى منها.

يشار إلي أن مسلسل الطاووس، بطولة النجم جمال سليمان، وسيدة المسرح العربي سميحة أيوب، وسهر الصايغ، وأحمد فؤاد سليم ، رانيا محمود ياسين، وهالة فاخر، وخالد عليش، وعابد عناني، هبة عبد الغني، ومها نصار، والفنانة الشابة فرح الزاهد،سيناريو وحوار كريم الدليل وإشراف على الكتابة المؤلف محمد ناير، وإخراج رؤوف عبد العزيز.