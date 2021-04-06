خلال إسبوعين.. "صحة البرلمان" تُلزم الحكومة بحل إشكاليات المنظومة الصحية بقنا

عقدت لجنة الصحة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، اجتماعًا لها، اليوم الثلاثاء، وذلك لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المُقدمة من النواب في الشأن الصحي.



وشهد اجتماع اللجنة، انتقاد عدد من نواب محافظة قنا الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين، وعدم تجهيز المستشفيات العامة للمحافظة، مشيرين إلي أن عدم تجهيز مستشفيات نجع حمادي وأبو تشت تعتبر أزمه حقيقية تواجه المواطنين بسبب أن الخدمات الطبية المقدمة لأبناء المحافظة منعدمه.



وعرض مُمثلي وزارة الصحة الخطة الزمنية للانتهاء من مستشفيات نجع حمادي وأبو تشت والتي من المفترض أن تنتهي الفترة المقبلة والانتهاء من المباني ومن ثم التجهيزات.



وطالب الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنه الصحة بمجلس النواب، من وزارة الصحة وضع خطه عمل أمام اللجنه، خلال اسبوعين تكون شامله لمحافظة قنا فيما يخص الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين علي مستوي المحافظة.





وكان قد شهد اجتماع اللجنة، مناقشة طلبات الاحاطة المقدم من النائبة سحر صدقي بشأن إحلال وتجديد مستشفى أبو تشت ونجع حمادي ودشنا، والنائب خالد أبو نحول، بشأن عدم الانتهاء من مستشفى أبو تشت العام بمحافظة قنا، والنائب عبدالفتاح الشحات، بشأن أسباب الغاء مستشفى حميات مدينة أبو تشت واعتبارها ‏جناح من مستشفى أبو تشت العام رغم الحاجة اليها، والنائب خالد عبدالوهاب، بشأن عدم انتهاء من الانشاءات القائمة بمستشفى أبو تشت العام، والنائب سيد قاسم، بشأن تعطيل وتوقف جهاز الاشعة المقطعية بمستشفى سفاجا المركزي، والنائبة إيلاريا سمير جارحي، بشأن عدم الانتهاء من مشروع مستشفى راس غارب المركزي ‏الجديد.



كما ناقشت اللجنة، في اجتماعها، طلب الإحاطة المُقدم من النائب محمد عبد المقصود، بشأن تأخر افتتاح مستشفى مدينة ارس غارب المركزي الجديد، والنائب محمد يسرى عباده، بشأن عزم وزارة الصحة والسكان على تغيير الغرض المخصصة من أجله مستشفى الحميات بمركز كوم حماده بمحافظة البحيرة إلى مدرسة تمريض، والنائبة سناء أنور برغش، بشأن عدم وضع مدينة دمنهور بخطط التوسع بالمستشفيات منذ ‏50 عام، والنائبة فايزة صالح، بشأن إحلال وتجديد مستشفى شبراخيت المركزي بمحافظة البحيرة، والنائب بلال حامد النحال، بشأن الموافقة على توفير جهاز اشعة مقطعية t.c لمستشفى المحمودية المركزي بمحافظة البحيرة.

