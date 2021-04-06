تصريحات مثُيرة للجدل من أحمد حسام "ميدو"

صرح نجم ومدرب الزمالك الأسبق أحمد حسام ميدو، بعض التصريحات المثُيرة للجدل كشف من خلالها تفاصيل الحديث الذي جمعه منذ فترة مع فاروق جعفر رئيس لجنة الكرة بالنادي.





وقال ميدو في تصريحاته عبر تطبيق كلوب هاوس أن جمعته الصدفة مع كابتن فاروق جعفر بعد اعتراضه على هجوم الأخير مع طارق يحيى، رئيس قطاع الناشئين بالزمالك وخالد الغندور على لاعبي الأبيض عقب الخسارة من الترجي.





وأوضح ميدو أن تلك الجلسة حضرها كلًا من الإعلامي سيف زاهر وحازم إمام، نجم الزمالك الأسبق، موضحًا أن استقبال فاروق جعفر له لم يكن به ترحيبًا كبيرًا.





وتابع ميدو أن فاروق جعفر قام بلومه بسبب هجومه عليه بعد تصريحاته عقب مباراة الترجي، إلا أن المستشار الفني السابق لبيراميدز أصر على أنه لا يصح الهجوم على اللاعبين من القناة الرسمية للزمالك.





وقال ميدو في ختام تصريحاته :"(بقول لكابتن فاروق جعفر احنا عايزين مصلحة الزمالك قالي ومين قالك ان احنا عايزين مصلحة الزمالك؟)".





طالب أحمد حسام ميدو نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق من مسؤوليه وجماهيره التوقف عن ترديد نغمة نادي القرن والمظلومية عبر المنابر الإعلامية.





وقال ميدو أن أقصى آمال الزمالك في الوقت الحالي هو في أن يصبح مثل النادي الأهلي، يجب التوقف عن ترديد نغمة نادي القرن والمظلومية لأن هذا يمنح اللاعبين شماعة لتبرير الهزائم.





واختتم:" في الأهلي تكون مصلحة النادي فوق أي مصالح شخصية، ولكن الأمر بالزمالك يختلف المصالح الشخصية توضع فوق النادي".