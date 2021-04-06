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أمن الإسماعيلية يكثف جهوده لضبط قاتل زوجته

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 02:18 م
بوابة الفجر
هشام إسماعيل
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تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية، جهودها لضبط المتهم الهارب بقتل زوجته، صباح اليوم الثلاثاء، بسبب نشوب مشاجرة بينهما داخل منزلهما بمساكن الإيواء بمنطقة بشارع الغابة التابعة لحي ثان.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقي اللواء اللواء ياسر نشأت، أخطارًا من العميد رشاد الغمراوي مدير إدارة البحث الجنائي يفيد بتلقي بلاغا من العميد إيهاب مصطفى مأمور قسم شرطة ثان بمقتل سيدة تدعي، كفاية. د. س " 45 عامًا، على يد زوجها بعد نشوب مشادة بينهما، بمنطقة بمنطقة شارع الغابة مساكن الإيواء.

وعلي الفور انتقل الي مكان البلاغ العقيد خالد حبيب رئيس مباحث المحافظة، والرائد مروان الطحاوي رئيس مباحث قسم شرطة ثان، وفرض كردونا أمنيا حول مكان الواقعة، وبعمل التحريات الأولية وسؤال الجيران تبين نشوب مشادة بينهما تحولت لمشاجرة، أقدم علي إثرها زوجها علي قتل زوجته.

وتم نقل جثة القتيلة بمشرحة مستشفي القصاصين المركزي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، والتي قررت انتداب الطب الشرعي لمعرفة وتحديد أسباب الوفاة، وتكليف ضباط إدارة البحث الجنائي بكشف ملابسات الواقعة، وضبط المتهم الهارب.

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