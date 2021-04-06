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وزيرة الصحة تعلن بدء تطعيم العاملين في هذه الجهات بلقاح كورونا (فيديو)

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 02:20 م
بوابة الفجر
رقية جمال
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قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إنه في إطار حرص الدولة على إدارة جائحة كورونا بالتوازي مع النمو الاقتصادي، وضمن خطة الدولة لتوفير اللقاحات بالتوازي مع الأطقم الطبية وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، تم البدء في تطعيم القطاعات الاقتصادية التي لها أثر كبير على اقتصاد البلد وعلى رأسها هيئة قناة السويس.

وأضافت "هالة زايد"، خلال تصريحات تليفزيونية المذاعة عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، أنه تم البدء اليوم في حملة لقاحات كورونا للمرشدين والقباطين بهيئة قناة السويس، بالتوازي مع الأطقم الطبية للعاملين بمستشفيات هيئة قناة السويس، مع تطعيم المرتبطين بهذه الخدمات تباعًا حال توفير اللقاحات والإمداد.

ونوهت، وزيرة الصحة والسكان، بأنه بالتوازي سيتم البدء في تطعيم العاملين بالقطاع السياحي بجنوب سيناء والبحر الأحمر، وشركة مصر للطيران.

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