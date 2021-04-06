أبو الغيط يلتقي المدراء العامين للمنظمات والاتحادات العربية المتخصصة في تونس

التقى السيد أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية خلال زيارته إلى تونس في الفترة من 4-6 أبريل الجاري، بالمدراء العامين للمنظمات والاتحادات العربية المتخصصة التي تتخذ من تونس مقراً لها، كل من: د. محمد بن علي كومان، الأمين العام لمجلس وزراء الداخية العرب، د. محمد ولد أعمر، المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو)، المهندس عبدالرحيم سليمان، المدير العام لاتحاد إذاعات الدول العربية، د. سالم حامدي، الأمين العام للهيئة العربية للطاقة الذرية، المهندس محمد بن عمر، المدير العام للمنظمة العربية لتكنولوجيات الاتصال والمعلومات.



وذكر مصدر مسؤول في الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أن اللقاء شهد تبادل وجهات النظر بين الامين العام والمدراء العموم للمنظمات حول سبل الارتقاء بالعمل العربي المشترك بشكل عام وفي المجالات التي تختص بها كل منظمة بشكل خاص.





وأضاف المصدر، أن الأمين العام أكّد دعمه المستمر لعمل المنظمات في كل ما من شأنه تنشيط وتطوير أدائها بما يخدم المصالح العربية وبما يساعد في تحقيق الاهداف المنوطة بكل منظمة.



