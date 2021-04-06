Advertisements
تفريغ كاميرات المراقبة حول محيط واقعة حرق جثة سيدة بعد دفنها بيوم
الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 02:22 م
داليا عادل
Advertisements
أمرت نيابة حوادث حلوان الكلية فى واقعة العثور على جثة سيدة متفحمة عقب وفاتها بيوم في حلوان، بتفريغ كاميرات المراقبة القريبة من المدافن وإرسال تقرير وافى بها لتحديد الجناه.
كان قد تلقى رئيس مباحث قسم شرطة حلوان، بلاغًا من أسرة ممرضة، مفاده العثور على جثة نجلتهم محترقة بالكامل وملقاة أمام مقبرتها، بمقابر عزبة الباجور، بدائرة القسم، عقب دفنها بيوم واحد، إثر إصابتها بفيروس كورونا.
وبالانتقال والفحص تبين قيام مجهولين بنبش قبر المتوفاة، وإضرام النيران به بالكامل، وتكثف مباحث قسم شرطة حلوان من جهودها لضبط مرتكبي الواقعة، وتم تحرير المحضر اللازم.
كان قد تلقى رئيس مباحث قسم شرطة حلوان، بلاغًا من أسرة ممرضة، مفاده العثور على جثة نجلتهم محترقة بالكامل وملقاة أمام مقبرتها، بمقابر عزبة الباجور، بدائرة القسم، عقب دفنها بيوم واحد، إثر إصابتها بفيروس كورونا.
وبالانتقال والفحص تبين قيام مجهولين بنبش قبر المتوفاة، وإضرام النيران به بالكامل، وتكثف مباحث قسم شرطة حلوان من جهودها لضبط مرتكبي الواقعة، وتم تحرير المحضر اللازم.
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا
Advertisements