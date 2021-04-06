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بالتعاون بين الجامعة العربية وبكين.. انعقاد مؤتمر رجال الأعمال العرب والصينيين

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 02:22 م
بوابة الفجر
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عقدت أعمال الدورة (9) لمؤتمر رجال الاعمال العرب والصينيين والندوة (7) للاستثمارات في إطار تنفيذ البرنامج التنفيذي لمنتدى التعاون العربي الصيني خلال عامي 2020 – 2022 حضوريا وعبر الاتصال المرئي، اليوم الثلاثاء الموافق 6 إبريل 2021 بمدينة بكين/ جمهورية الصين الشعبية بتنظيم مشترك بين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ( قطاع الشؤون الاقتصادية – إدارة العلاقات الاقتصادية ) ، المجلس الصيني لتطوير التجارة الدولية CCPIT واتحاد الغرف العربية، تحت شعار   " العمل سويا لتعزيز مستقبل التعاون الاقتصادي والتجاري الصيني العربي".

شارك في هذه الدورة أصحاب المعالي الوزراء وأصحاب السعادة السفراء وكبار المسؤولين من الدول العربية والصين والمنظمات العربية المتخصصة وكذلك مؤسسات تنمية التجارة والاستثمار والمؤسسات البحثية والصناعية والتجارية  للصين والدول الأعضاء وعدد كبير من رجال الاعمال بجامعة  والصين الدول العربية، حيث بلغ عدد المشاركين في المؤتمر حضورياً وعبر الاتصال المرئي نحو750 مشارك، كما ترأس الجانب العربي سعادة السفير الدكتور / كمال حسن علي – الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية، وترأس الجانب الصيني معالي السيد / قو شنغ زو - نائب رئيس الهيئة الاستشارية السياسية الشعبية الصينية.
 

يتضمن جدول أعمال هذا المؤتمر عدد من الموضوعات الهامة والحيوية والذي تم تناولها خلال جلستي عمل، الأولى بعنوان " تعزيز الاندماج الاقتصادي ورفع مستوى التعاون " والثانية        " تحقيق التنمية في الاقتصاد الرقمي "، والثانية بعنوان " موجز حول فرص الاستثمار الصينية العربية " ، بجانب عقد لقاءات رجال الاعمال B2Bs بين الجانبين خلال انعقاد المؤتمر.

تأتي هذه الدورة في ظل سعى كلا من الجانبين العربي والصيني لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري ورفع حجم التبادل التجاري فيما بينهم، كما تعتبر الصين ثاني أكبر شريك تجاري مع الدول العربية، فقد شهد التعاون الاقتصادي بين جمهورية الصين والدول العربية تطورا كبيرا في السنوات الأخيرة، فمنذ إقامة المنتدى عام 2004 تطور حجم التبادل التجاري بين الدول العربية والصين من 36,4 مليار دولار أمريكي عام 2004 إلى 240 مليار دولار عام 2020، محققة بذلك زيادة كبيرة تجاوزت 204 مليار دولار، وهو معدل كبير بكل المقاييس، كما تعد كلاً من المملكة العربية السعودية، دولة الأمارات العربية المتحدة وجمهورية العراق أكبر شركاء تجارين من الدول العربية مع الصين.

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