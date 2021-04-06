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استخراج بطاقة الرقم القومي لـ 8 آلاف سيدة وفتاة بالمنيا مجانا بقرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 02:23 م
بوابة الفجر
أحمد الخميسي
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يواصل فرع المجلس القومي للمرأة بالمنيا، مشاركته في المبادرة الرئاسية حياة كريمة، لتطوير الريف المصري، والتي أطلقها السيد عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، حيث يجري تطوير 192 قرية بـ757 تابع، بنطاق 5 مراكز على مستوى محافظة المنيا،يأتي ذلك تحت رعاية اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، والدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس.

أوضحت الدكتورة منال أبو سمرة مقررة الفرع، في التقرير الربع سنوي الذي تم عرضه على اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، حول انشطة وجهود المجلس القومي للمرأة، أنه تم تصوير بطاقات الرقم القومي لـ 8461 سيدة بالمجان بالقرى المدرجة بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة، بالتعاون مع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية، وذلك في الفترة من 2222021م حتى 3132021م

كما نفذ فرع المجلس ( 25 ) ندوة توعوية حول (أورام الثدي - الزواج المبكر –التوعية بفيروس كورونا – العنف ضد المرأة - ريادة الأعمال – التمكين الاقتصادي للمرأة – احميها من الختان ) وذلك داخل قرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة ".

وأضافت مقررة فرع المنيا، أنه تم تنفيذ حملة طرق الأبواب بعنوان (ريادة الأعمال والتمكين الاقتصادي للمرأة ) بالتعاون مع منظمة الغذاء العالمي للتدريب على كيفية عمل مشروع صغير وكيفية الترويج لها وذلك بقري حياه كريمة وذلك لمدة خمسة أيام على التوالي في الفترة من 15مارس حتى 19مارس 2021، وذلك تزامنا مع جهود المجلس في مبادرة حياة كريمة، لدعم القرى الأكثر احتياجًا، وتهدف إلى توعية السيدات بكيفية البدء في تنفيذ مشروعات اقتصادية تدر دخلا، لدعم التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة الريفية خاصة في ظل تداعيات جائحة كورونا وما نتج عنها من تحديات اقتصادية.

كما نفذ فرع المجلس حملة طرق الابواب بعنوان(احميها من الختان) بقرى مراكز حياة كريمة فى الفترة من 27مارس حتى 30 مارس.

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