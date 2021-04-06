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استعلم عن منحة العمالة الغير منتظمة 2021 برقم البطاقة فقط عبر موقع وزارة القوى العاملة

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 02:26 م
العمالة الغير منتظمة 2021
العمالة الغير منتظمة 2021
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استعلم عن منحة العمالة الغير منتظمة 2021 برقم البطاقة فقط عبر موقع وزارة القوى العاملة

تستحوذ منحة العمالة الغير منتظمة 2021 على اهتمام كبير من جانب المواطنين ومسؤولي وزارة القوى العاملة، وخاصة بعد نهاية عمليات صرف الدفعة الأخيرة في منتصف مارس الماضي، وبداية سيل من التساؤلات حول حقيقة وجود دفعات جديدة من منحة العمالة وهل سيتم فتح أبواب التسجيل وتحديث البيانات من خلال موقع الوزارة عبر شبكة الإنترنت كما جرت العادة في الدفعات السابقة.

منحة العمالة الغير منتظمة 2021
كانت الحكومة المصرية قد أعلنت عن بداية عمليات صرف دفعات مبادرة عمال اليومية لقطاع كبير من العمالة المتضررة من إجراءات مواجهة فيروس كورونا ومن تعطل بعض الأعمال وذلك في شهر مايو منتصف عام 2020 واستمرت الحكومة متمثلة في وزارة القوى العاملة بصرف هذه المستحقات المادية والبالغة نحو 500 جنيه للمواطن في مختلف محافظات الجمهورية على مدار ست دفعات كاملة.

ولكن في الفترة الأخيرة، قد أعلنت وزارة القوى العاملة عن توقف صرف الدفعات من أجل مراجعة أسماء المستفيدين وتجهيز قاعدة بيانات جديدة تشمل أسماء المستحقين في منحة العمالة الغير منتظمة خلال الفترة المقبلة.

استعلام منحة العمالة برقم البطاقة
أكدت وزارة القوى العاملة بأنها تود توجيه تحذيرات إلى المواطنين بضرورة عدم التعامل مع أي جهة غير رسمة فيما يخص عمليات الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة والمعروفة باسم مبادرة عمال اليومية والعمالة المؤقتة كذلك، مشددة على كون الاستعلام عن أخر أخبار المنحة سيكون من خلال موقعها الإلكتروني فقط عبر شبكة الإنترنت.

وقد ناشدت الحكومة المصرية المواطنين بضرورة متابعة موقع وزارة القوى العاملة أو صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي لمعرفة تفاصيل وأخبار منحة العمالة بدلًا من المواقع والصفحات الإلكترونية التي تروج للشائعات لأغراض شخصية.

استعلم عن منحة العمالة الغير منتظمة 2021 برقم البطاقة فقط عبر موقع وزارة القوى العاملة

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