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الاستعلام عن فاتورة الكهرباء شهر ابريل 2021 عبر لينك electricity-bill.misrlinks

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 02:30 م
فاتورة الكهرباء
فاتورة الكهرباء
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الاستعلام عن فاتورة الكهرباء شهر ابريل 2021 عبر لينك electricity-bill.misrlinks

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء، مع بداية شهر أبريل للعام الحالي 2021 بدأ بالبحث الكثير من المواطنين حول طريقة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء، وذلك ليتمكنوا من التعرف على السعر المحدد لفاتورة الكهرباء هذا الشهر، بالإضافة إلى انه يمكن من خلال موقع الاستعلام إدخال القراءة الخاصة بالعداد والتعرف على الأقساط المتواجدة على العداد وغيرها من الخدمات الإلكترونية لذلك تابعونا للتعرف على قيمة إيصال الكهرباء للشهر الحالي.

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء
نرصد لكم اليوم كيفية الاستعلام عن فاتورة الكهرباء، حيث قامت شركة الكهرباء المصرية بتوزيع المحافظات المصرية على عدد 9 شركات لتوزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية، ويجب على كل المواطن التعرف على الشركة الخاصة به ليدخل إلى الرابط المناسب للاستعلام.

ويمكن التعرف عليها من خلال اسم الشركة المكتوبة على إيصال الكهرباء مثل “شركة كهرباء شمال الدلتا” وغيرها من الشركات، ويمكن من خلال هذا الموقع تسجيل قراءة العداد المنزلي خوفا من دخول مندوبي الشركة للمنازل بسبب الإدعاء والخطف وأيضًا بسبب فيروس كورونا.

خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء شهر ابريل 2021
يمكن اجراء بعض الخطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء وتلك الخطوات كالتالي:

- قم بالدخول إلى موقع الاستعلام عن فاتورة الكهرباء.
- قم بالضغط على الشركة الكهربائية التابع لها.
- قم بكتابة البيانات المطلوبة منك في خاناتها المحددة.
- قم بالضغط على استعلام وستظهر لك قيمة الإيصال مباشرةً.

خدمات موقع الكهرباء المصرية الموحد
- تسجيل قراءة عداد الكهرباء.
- تركيب العدادات الكودية القانونية.
- خدمة تركيب عداد كهرباء بدل تالف.
- خدمة تغيير اسم صاحب العداد.
- خدمة طلب شهادة بيانات تعاقد أو تصالح.
- تقديم عدادات الكهرباء الجديدة.
- تغيير اسم صاحب العداد.
- تركيب عداد كهرباء بدل فاقد.
- تركيب عداد كهرباء بدل تالف.
- استبدال عداد بقدرة أكبر.
- طلب رفع عداد.
- طلب فحص عداد.
- توصيل تيار مؤقت.
 
الاستعلام عن فاتورة الكهرباء شهر ابريل 2021 عبر لينك electricity-bill.misrlinks

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فاتورة الكهرباء شهر ابريل 2021 فاتورة الكهرباء

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