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تعرف على موعد امتحان اولي اعدادي شهر ابريل 2021 الترم الثاني وزارة التعليم المصرية

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 02:33 م
اولي اعدادي
اولي اعدادي
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تعرف على موعد امتحان اولي اعدادي شهر ابريل 2021 الترم الثاني وزارة التعليم المصرية

موعد امتحان اولي اعدادي شهر أبريل 2021 الترم الثاني، يبحث الآن في هذه اللحظات طلاب وطالبات الصف الاول الاعدادي عبر الانترنت من خلال محرك البحث الشهير جوجل العالمي عن موعد امتحانات شهر أبريل 2021 الخاصة بالفصل الدراسي الثاني، ومن الجدير بالذكر أن طلاب الصف الاول الاعدادي قد قاموا بالانتهاء من اختبارات شهر مارس الماضي، وفي انتظار اختبارات شهر ابريل الجاري، حيث أنه ثاني الامتحانات الشهرية الموحدة، التي قد أعلن عنها وزير التربية والتعليم والتعليم الفني السيد الدكتور طارق شوقي، وأنه هذه الاختبارات سارية على جميع الطلاب في مختلف محافظات مصر.

امتحان شهر أبريل لطلاب الصف الاول الاعدادي 2021
قد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن عقد ثاني الاختبارات الشهرية الخاصة بطلاب الصف الاول الاعدادي للفصل الدراسي الثاني 2021، وايضا لجميع طلاب صفوف النقل بداية من الصف الرابع الابتدائي وحتى الصف الثاني الثانوي وهذه الاختبارات تعويضا عن امتحانات الفصل الدراسي الثاني، وقد جاءت جميع هذه القرارات نظرا لانتشار وباء كورونا، وارتفاع معدل الإصابات به في جميع بلاد العالم، وحرصا على أرواح الطلاب وذويهم، وايضا الحفاظ على ارواح المعلمين وكافة القائمين في العملية التعليمية، كما قد شددت وزارة التعليم المصرية على ضرورة التزام جميع الطلاب بكافة الإجراءات الاحترازية مثل لبس الكمامة، واستخدام الكحول الطبي وضرورة التباعد بين الطلاب وبعضهم.

موعد امتحانات اولى اعدادى شهر ابريل 2021 الترم الثاني
قد صرح الدكتور شوقي وزير التربية والتعليم أنه من المقرر ان يكون موعد امتحان اولي اعدادي شهر أبريل 2021 في يوم الأحد الموافق يوم 25 ابريل لعام 2021، وسوف تجري الامتحانات بنظام متعدد التخصصات، حيث سوف تكون امتحان اكثر من مادة دراسية في ورقة امتحانية واحدة، وسوف تجري الاختبارات في المدارس للطلاب في جميع محافظات مصر، وقد جاءت هذه القرارات نظرا لوجود كورونا.

وبذلك نكون قد تناولنا من خلال هذا المقال موعد امتحان شهر ابريل للصف الاول الاعدادي للفصل الدراسي الثاني لعام 2021.

تعرف على موعد امتحان اولي اعدادي شهر ابريل 2021 الترم الثاني وزارة التعليم المصرية

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اولي اعدادي الصف الاول الاعدادي 2021

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