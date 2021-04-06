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17 قناة مفتوحة تنقل مباراة ريال مدريد وليفربول في دوري أبطال أوروبا
الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 02:34 م
محمد أيمن
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يبحث عشاق كرة القدم العالمية عن القنوات المفتوحة التي تنقل مواجهة ريال مدريد ضد ليفربول والتي تجمع الفريقان على ملعب إستاد ألفريدو دي ستيفانو لحساب مباريات ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
ومن المُنتظر أن تنطلق المواجهة في تمام الساعة الساعة التاسعة مساءاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة العاشرة مساءاً بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية.
وفيما يخص القنوات الناقلة للمباراة فإنها ستكون منقولة عبر قناة بي إن سبورتس بريميوم 1 تعليق التونسي القدير عصام الشوالي.
فيما يمكن لمتابعي الفجر الرياضي مشاهدة المباراة عبر القنوات التالية :-
RTE Two
SuperSport Maximo 1
Digi Sport 1 HD Romania
beIN Sports HD 1 English
Sky Sport 2 HD Germany
BT Sport 2 HD
Cosmote Sport 1 HD
Ziggo Sport Voetbal
M4 Sport HD Hungary
Movistar Liga de Campeones HD
RMC Sport 1
Polsat Sport Premium 1 HD
Eleven Sports 1 HD portugal
beIN Sports Connect
Telekom Sport 1 HD Rom
Look Sport+ HD
SuperSport Premier League
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