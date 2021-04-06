17 قناة مفتوحة تنقل مباراة ريال مدريد وليفربول في دوري أبطال أوروبا

يبحث عشاق كرة القدم العالمية عن القنوات المفتوحة التي تنقل مواجهة ريال مدريد ضد ليفربول والتي تجمع الفريقان على ملعب إستاد ألفريدو دي ستيفانو لحساب مباريات ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.





ومن المُنتظر أن تنطلق المواجهة في تمام الساعة الساعة التاسعة مساءاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة العاشرة مساءاً بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية.





وفيما يخص القنوات الناقلة للمباراة فإنها ستكون منقولة عبر قناة بي إن سبورتس بريميوم 1 تعليق التونسي القدير عصام الشوالي.





فيما يمكن لمتابعي الفجر الرياضي مشاهدة المباراة عبر القنوات التالية :-



