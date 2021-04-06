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الخطيب ينعى حلمي عبد الرازق مستشار الأهلي السابق

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 02:31 م
محمود الخطيب
محمود الخطيب
علي نبوي
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توفي اليوم الثلاثاء حلمي عبد الرازق المستشار القانوني للنادي الأهلي والذي تولى عددا من الملفات الهامة للنادي الاحمر على رأسها قضية عبد الله السعيد وسيليماني كوليبالي.

وحرص مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب على نعي حلمي عبد الرازق المستشار القانوني للنادي الأحمر.

ونعى محمود الخطيب، رئيس النادي، والسادة أعضاء مجلس الإدارة، والقطاعات الرياضية، ببالغ الحزن والأسى؛ الأستاذ حلمي عبد الرازق، المستشار القانوني للنادي، الذي وافته المنية اليوم، داعين المولى ــ عز وجل ــ أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويدخله فسيح جناته، ويلهم الأسرة الكريمة الصبر والسلوان.

و«إنا لله وإنا إليه راجعون».

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