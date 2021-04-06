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إيقاف لاعب برازيلي 4 أعوام بسبب المنشطات

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 02:31 م
الاتحاد الاسيوي
الاتحاد الاسيوي
وكالات
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أعلنت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، إيقاف لاعب فريق تشيانغراي يونايتد التايلاندي، البرازيلي إفيلينو كويليو جاكسون، عن المشاركة في أي نشاط متعلق بكرة القدم، بما في ذلك جميع البطولات المحلية والدولية والودية والرسمية، لمدة أربعة أعوام.

أوضح الاتحاد الآسيوي عبر موقعه الإلكتروني اليوم الثلاثاء: "القرار جاء بعد مخالفة اللاعب المادة 6 من لائحة مكافحة المنشطات 2019 في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم".

وجاء ذلك بعد فحص المنشطات الذي جرى للاعب كويليو جاكسون، عقب مباراة تشيانغراي يونايتد مع ملبورن فيكتوري الأسترالي، ضمن دور المجموعات لمنطقة الشرق في دوري أبطال آسيا 2020، 30 نوفمبر (تشرين الثاني) 2020.

وذكر الاتحاد الآسيوي أنه يؤكد موقفه الصارم على إبقاء كرة القدم خالية من المنشطات، والمحافظة على نزاهة اللعبة.

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