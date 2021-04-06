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فيروس كورونا يصيب رئيس وزراء جورجيا

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 02:42 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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أصيب رئيس الوزراء الجورجي إيراكلى جاريباشفيلى، بفيروس كورونا، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية.

 

وأصدر المكتب الصحفيي لرئيس الوزراء الجورجي، بيانًا قال فيه إنه في حالة عزلة ذاتية فى المنزل ويواصل العمل عن بعد.

 

وسجلت السلطات الصحية في جورجيا 283 ألفًا و369 شخصًا بفيروس كورونا، من بينها 274 ألفا و145 حالة تعاف و3 آلاف و804 وفيات.

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