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عاجل.. نجم ريال مدريد يلحق براموس خارج مباراة ليفربول
الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 02:43 م
محمد أيمن
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أعلن الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد إصابة واحد من نجومه اليوم الثلاثاء بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 ليتأكد بذلك غيابه عن مواجهة ليفربول المقرر لها اليوم الثلاثاء.
وقال ريال مدريد في بيان رسمي عبر موقعه الإلكتروني على شبكة الإنترنت أن مسحة الفرنسي رافائيل فاران جاءت إيجابية في الكشف عن فيروس كورونا والتي أجريت اليوم.
ليتأكد بذلك غياب فاران عن مواجهة الريال والليفر التي تجمع الفريقان على ملعب ألفريدو دي سيتفانو لحساب مباريات ذهاب الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا اليوم الثلاثاء.
كما أنه من المتوقع بشكل كبير أن يغيب فاران عن كلاسيكو الأرض المقرر له يوم السبت القادم ضد برشلونة في الليجا لتزداد معاناه زيدان الدفاعية بسبب إصابة راموس وتأكد غيابه عن المباريات خلال الفترة القادمة.
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