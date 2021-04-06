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"التفاؤل والثقة هما المفتاح" ...سمية الخشاب توجه رسالة لجمهورها

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 02:46 م
بوابة الفجر
نادين نجدي
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نشرت الفنانة سمية الخشاب، صورة جديدة لها عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". 

وظهرت سمية الخشاب في الصورة وهي ترتدي فستان قصير مشجر باللون الابيض، وعلقت على الصورة قائلة : التفاؤل و الثقة هما المفتاح ، بكرة أحلي من انهاردة.


وتشارك سمية الخشاب في مسلسل "موسى" بطولة محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبري، رياض الخولي، سيد رجب، صبري فواز، منذر رياحنة، هبة مجدي، فريدة سيف النصر، أمير صلاح الدين، ضياء عبدالخالق، ومن وتأليف ناصر عبدالرحمن، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة سينرجي، وتدور أحداثه في إطار صعيدي.



وحرصت الفنانة سمية الخشاب، على الاحتفال بنقل المومياوات الملكية من المتحف المصري بالتحرير إلى المتحف القومي بالفسطاط.


وظهرت سمية الخشاب، عبر حسابها على انستجرام: بالزي الفرعوني وكتبت"‏الليله سيشهد العالم حدث عظيم سيدون في تاريخ مصر وسينحني العالم تقديرا لاعظم حضاره شهدتها البشريه ..تحيا مصر العظمي".



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