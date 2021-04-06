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نصائح مهمة للحصول على يدين ناعمتين

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 02:44 م
بوابة الفجر
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هناك مجموعة من النصائح المهمة التي يجب اتباعها والحرص على الالتزام بها لمنع جفاف اليدين، وللحصول على يدين ناعمتين بكل سهولة، ومن النصائح ما يلي:

- استخدام القفازات الواقية الطبيعية في الأعمال المنزلية، كلما أمكن ذلك.
- تجنّب المنتجات التي تحتوي على الكحول والبارافين والبارابين والمواد الكيميائية الضارة الأخرى.
- ترطيب اليدين بكريم مرطب وبشكل مستمر بعد غسلهما بالماء، واختيار صابون غير معطّر لغسل اليدين.
- يُفضّل غسل اليدين بالماء الفاتر؛ لأنَّ الماء الساخن جدًا أو البارد يؤديان إلى إتلاف الجلد وتجفيفه.
- تقشير اليدين مرّة كل أسبوع؛ وذلك لتهدئة البشرة الجافة، والخشنة، والحفاظ على اليدين ناعمتين، وصحية.
- تجنّب غسل اليدين بشكل مفرط؛ تفاديًا لعدم تشقّق اليدين وجفافهما.
- استخدام واقي الشمس وتوزيعه على اليدين، لا سيما في فصل الصيف.
- شرب ما لا يقل عن ليترين من الماء يوميًا؛ للحفاظ على صحّة بشرة اليدين، وحمايتها من الجفاف.

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