نصائح مهمة للحصول على يدين ناعمتين

هناك مجموعة من النصائح المهمة التي يجب اتباعها والحرص على الالتزام بها لمنع جفاف اليدين، وللحصول على يدين ناعمتين بكل سهولة، ومن النصائح ما يلي:





- استخدام القفازات الواقية الطبيعية في الأعمال المنزلية، كلما أمكن ذلك.

- تجنّب المنتجات التي تحتوي على الكحول والبارافين والبارابين والمواد الكيميائية الضارة الأخرى.

- ترطيب اليدين بكريم مرطب وبشكل مستمر بعد غسلهما بالماء، واختيار صابون غير معطّر لغسل اليدين.

- يُفضّل غسل اليدين بالماء الفاتر؛ لأنَّ الماء الساخن جدًا أو البارد يؤديان إلى إتلاف الجلد وتجفيفه.

- تقشير اليدين مرّة كل أسبوع؛ وذلك لتهدئة البشرة الجافة، والخشنة، والحفاظ على اليدين ناعمتين، وصحية.

- تجنّب غسل اليدين بشكل مفرط؛ تفاديًا لعدم تشقّق اليدين وجفافهما.

- استخدام واقي الشمس وتوزيعه على اليدين، لا سيما في فصل الصيف.

- شرب ما لا يقل عن ليترين من الماء يوميًا؛ للحفاظ على صحّة بشرة اليدين، وحمايتها من الجفاف.