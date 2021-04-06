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إزالة تعديات "يدويًا" في براوة ببني سويف.. رئيس القرية: بنوفر وقود المعدات

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 02:47 م
بوابة الفجر
احمد فتحي الدسوقي
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لجأ موظفو الوحدة المحلية بقرية براوة مركز إهناسيا ببني سويف، إلى إزالة حالة تعدٍ بالبناء على قطعة أرض زراعية "يدويًا" بقرية ميانة بنطاق الوحدة المحلية، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، بإزالة التعديات في المهد "فور حدوثها" وتطبيق كافة الإجراءات الإدارية والقانونية.

وقال أحمد محمد علي، رئيس الوحدة المحلية بقرية براوة، إنه يتم إزالة التعديات "يدويًا" في حالات اعمال البناء الجارية أو الحديثة أو المناطق التي يصعب دخول المعدات كالتي تقع بشوارع ضيقة ووسط الزراعات المثمرة، لعدم إتلافها، فنضطر لإزالتها يدويًا بمعرفة اعضاء اللجنة، وذلك تنفيذًا لمبدأ الإزالة في المهد.

وأشار رئيس القرية، إلى أنه هناك حالات تعدٍ يتم الإبلاغ عنها وتقع وسط الزراعات وبعضها وسط شوارع ضيقة، ما يصعب وصول المعدات لأماكنها، فنضطر لإزالتها يدويًا بمعرفة اللجنة، بدلًا من الانتظار لارتفاع البناء لحين توفير المعدات المناسبة، التي قد تستهلك كميات كبيرة من "الوقود" للوصول لموقع التعدي وإزالته، دون الحاجة إلى ذلك، لافتًا إلى أنه يتم اتخاذ الإجراءات القانونية بشأن تلك المخالفات.

يُذكر أن الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، كان قد وجَّه رؤساء المدن والقرى بمواجهة التعديات علي أراضي أملاك الدولة والبناء على الأراضي الزراعية واستمرار حملات إزالة التعديات في المهد على أراضي أملاك الدولة والأراضى الزراعية، وإتخاذ كافة الإجراءات الإدارية والقانونية تجاه المتعدين.

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