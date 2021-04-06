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جربي علاج جفاف اليدين بهذه الطريقة

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 02:43 م
بوابة الفجر
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هناك مجموعة من الوصفات التي يمكن اتباعها لعلاج جفاف اليدين بكل سهولة وللحضول على يدين ناعمة ونظيفة، ومن الوصفات ما يلي:
 
الليمون والعسل
يعمل الليمون والعسل على ترطيب بشرة اليدين بشكل فعّال وتفتيح لونها، ويستخدم من خلال مزج كميات مناسبة من العسل وعصير الليمون بشكل متجانس، وتدليك اليدين بالمزيج لمدة خمس دقائق، قبل غسلهما وتجفيفهما بشكل جيد. ولا تنسي ترطيبهما بكريم غني بخصائص فعّالة لتغذية البشرة.

زيت الزيتون
يُعتبر زيت الزيتون مكوّنًا غنيًا بمضادات الأكسدة والأحماض الدهنية التي تحافظ على صحة اليدين، ونعومتهما. وذلك، من خلال القيام بعملية التدليك بزيت الزيتون لمدّة 5 إلى 10 دقائق. كرّري الوصفة مرّتين في اليوم.
 
زيت اللوز الحلو
يحتوي زيت اللوز الحلو على نسبة عالية من الأحماض الدهنية المُفيدة والفعّالة في ترطيب اليدين ونعومتهما، ويستخدم من خلال تطبيقه بشكل مباشر على اليدين، ثمّ نتركه فترة من الزمن حتّى يجفّ، كرّري الوصفة مرّة واحدة أو أكثر في اليوم.

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