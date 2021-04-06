جربي علاج جفاف اليدين بهذه الطريقة

هناك مجموعة من الوصفات التي يمكن اتباعها لعلاج جفاف اليدين بكل سهولة وللحضول على يدين ناعمة ونظيفة، ومن الوصفات ما يلي:

الليمون والعسل

يعمل الليمون والعسل على ترطيب بشرة اليدين بشكل فعّال وتفتيح لونها، ويستخدم من خلال مزج كميات مناسبة من العسل وعصير الليمون بشكل متجانس، وتدليك اليدين بالمزيج لمدة خمس دقائق، قبل غسلهما وتجفيفهما بشكل جيد. ولا تنسي ترطيبهما بكريم غني بخصائص فعّالة لتغذية البشرة.





زيت الزيتون

يُعتبر زيت الزيتون مكوّنًا غنيًا بمضادات الأكسدة والأحماض الدهنية التي تحافظ على صحة اليدين، ونعومتهما. وذلك، من خلال القيام بعملية التدليك بزيت الزيتون لمدّة 5 إلى 10 دقائق. كرّري الوصفة مرّتين في اليوم.

زيت اللوز الحلو