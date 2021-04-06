ضبط 5.250 طن لحوم وكبدة غير صالحة للإستهلاك الآدمي بإحدى الثلاجات بالمنصورة ومصنعين للعصائر بدون ترخيص واحالتهم للنيابة



وفي ذات السياق اوضح وكيل وزارة التموين ان الحملات التموينية قد حررت محاضر مخالفات لمصنع للعصائر لعدم وجود سجل صناعي وعدم وجود رخصة وقيامه بالتدوين على عبوات العصير عنوانا وهميا وغير حقيقي ولعدم توافر الاشتراطات الصحية مشيرا الى انه تم التحفظ على عدد 500 كرتونة عصير بداخل كل كرتونة 40 كيس زنة الكيس 75 جرام باجمالي 20000 كيس عصير.



وعدد 1000 كرتونة فارغه لزوم التعبئه وعدد 20 بكرة بلاستيك لزوم التعبئة زنة البكرة 10كجم باجمالي وزن 200 كجم وعدد 3 شكائر سكر البيض زنة الشيكارة 50 كجم باجماي وزن 150 كجم وعدد 10 عبوات كامينا زنة العبوة 1 كجم وعدد 25 كجم بنزوات الصوديوم عدد 25 كجم ملح ليمون مدون على الشيكارة citric Acid المنشأ الصين، كما تم تحرير محاضر ضد مصنع عصائر أخر بناحية قسم ثان المنصورة بدون ترخيص وعدم وجود سجل صناعي ويقوم بتدوين عنوان وهمي وغير حقيقي على عبوات العصير وعدم توافر الاشتراطات الصحية وتم التحفظ على عدد 18 شيكارة سكر زنة الشيكارة تاواحدة 50 كجم باجمالي وزن 900 كجم وعدد 30 عبوة كامينا زنة العبوة الواحدة 1 كجم و عدد 100 كرتونة مشروب سريع التحضير بطعم التمر هندي بداخل كل كرتونة 6 علب بداخل كل علبه 24 عبوة باجمالي 2400 عبوة وعدد 30 جردل بلاستيك فانتي برتقال سريع التحضير زنة الجردل 10 كجم باجمالي 300 كجم وعدد 1000 كيس لزوم التعبئة مدون عليها عنوان وهمي وغير حقيقي.



هذا وقد قرر محافظ الدقهلية احالة جميع محاضر المخالفات للنيابة العامة لاعمال شئونها، ووجه لضرورة متابعة تصرفات النيابة فى الوقائع المشار اليها.



واكد " مختار" على ضرورة تكثيف حملات الرقابة التموينية والصحية بنطاق المحافظة بالتعاون والتنسيق التام فيما بين رؤساء المراكز والمدن والاحياء ومديريات التموين، والصحة، والطب البيطرى وجهاز حماية المستهلك ومباحث التموين وذلك حرصا على صحة وسلامة المواطنين وكذا توفير مطالب واحتياجات المواطنين من السلع والمواد التموينية والتصدى لجميع انواع المخالفات وتطبيق القانون بكل الحسم والحزم حيال المخالفين.





وأضاف محافظ الدقهلية ٱنه لن يسمح بالفساد خاصة فى الاسواق ومحلات بيع كافة انواع السلع الغذائية وغير الغذائية لتوفير الاحتياجات اليومية للمواطنين بمنافذ البيع مشيرا لتكثيف الحملات لضبط الأسعار ومنع الغش التجاري والاحتكار.



وأوضح المحافظ ان تلك الحملات تأتي في إطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بتوفير احتياجات المواطنين من السلع المطابقة للمواصفات والتصدى لكافة اشكال الغش التجاري.

شنت محافظة الدقهلية حملات مكثفة علي الاسواق واعلن محافظ الدقهلية أنه يتابع يوميا نتائج الحملات التموينية وحملات التفتيش التي يتم بموجبها تحرير المخالفات والتحفظ على المضبوطات حيث ضبطت الحملات التى تم تنفيذها من خلال قطاع التموين وجهاز حماية المستهلك بالاشتراك قطاع الطب البيطري 5.250 طن كبدة ولحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي بإحدي الثلاجات بمدينة المنصورة وتم تحرير محاضر المخالفات اللازمة..جاءت تصريحات محافظ الدقهلية بعد اطلاعه على التقارير التي عرضها السادة المحاسب السيد دايرة وكيل وزارة التموين، والدكتور السيد حسنين وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري بالدقهلية بشأن حملات المرور المشتركة على المحلات والاسواق وثلاجات حفظ اللحوم والأغذية بالمنصورة.