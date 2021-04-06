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النفط يسجل 62.86 دولار للبرميل

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 02:50 م
بوابة الفجر
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سجلت أسعار النفط اليوم، 62.86 دولار للبرميل وذلك لخام القياس العالمي برنت، وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي59.38 دولار للبرميل. 
 
وذكرت تقارير إعلامية عالمية، بأن أسعار النفط اليوم شهدت ارتفاعا بعد انخفاضها أمس 4% وذلك بتحسن آفاق التعافي نتيجة بيانات اقتصادية قوية من الصين والولايات المتحدة الأمريكية .
 
وكان تحالف "أوبك بلس" قد توصل يوم الخميس الماضى إلى اتفاق على زيادة تدريجية فى إنتاج النفط اعتبارًا من مايو بحسب "رويترز"، وبيّن المصدر أن "أوبك بلس" وافقت على زيادة الإنتاج 350 ألف برميل يوميًّا في مايو، ومثلها في يونيو، ثم 400 ألف برميل يوميًّا في يوليو.
 
ويخفض تحالف "أوبك بلس" الإنتاج نحو سبعة ملايين برميل يوميًّا لدعم الأسعار.

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