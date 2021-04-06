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صلاح يزين التشكيل المتوقع لليفربول لمواجهة ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 02:54 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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يلتقي ريال مدريد اليوم الثلاثاء بمضيفه فريق نادي ليفربول في المواجهة التي تجمع بينهما على ملعب ألفريدو دي ستيفانو لحساب مباريات ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وقالت موقع " هوسكورد " أن الألماني يورجن كلوب المدير الفني للريدز إستقر على التشكيلة التي سيخوض بها المواجهة والتي تأتي على النحو التالي :-

حراسة المرمى : أليسون بيكر.

خط الدفاع : أرنولد ، كاباك ، فيليبس ، روبيرتسون.

خط الوسط : تياجو ، فينالدوم ، فابينيو .

خط الهجوم : صلاح ، جوتا ، ماني

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محمد صلاح ليفربول ريال مدريد دوري أبطال أوروبا

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