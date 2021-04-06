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عملاق أوروبي يطلب ضم "مايسترو" الأهلي

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 03:28 م
الاهلي
الاهلي
الفجر الرياضي
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كشف المذيع محمد فاروق سعد عن وجود متابعة ورغبة من نادي سيلتيك الإسكتلندي للتعاقد مع محمد مجدي أفشة صانع ألعاب الأهلي والمنتخب الوطني.

وأكد فاروق عبر برنامجه (كورة تريند) بقناة (الحدث اليوم) أنه تواصل مع وكلاء أفشة وهناك بالفعل اهتمام من نادي سيلتيك الإسكتلندي لضم اللاعب في الموسم المقبل خاصة مع تألق أفشة بصورة كبيرة في الفترة الأخيرة.

وأشار إلى أن الأهلي لا يبدو متحمساً لرحيل أفشة بل بالعكس إدارة النادي ترفض تماماً فكرة رحيل اللاعب لأسباب فنية وحاجة الفريق لخدماته.


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