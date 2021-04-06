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في ختام التعاملات .. البورصة تربح 2.4 مليار جنيه وسط تباين بأداء المؤشرات

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 03:49 م
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير
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أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع،  علي تباين بأداء المؤشرات وارتفع المؤشر الرئيسي بدعم من مشتريات الأجانب والمصريين

 وربح رأس المال السوقي 2.4 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 637.895 مليار جنيه.
 
مؤشرات البورصة المصرية 

ارتفع المؤشرالرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 0.06%، ليغلق عند مستوى 10263 نقطة، بينما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.71% ليغلق عند مستوى 1836 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 1.17% ليغلق عند مستوى 2750 نقطة.

تعاملات المستثمرين بالبورصة المصرية 

وسجلت مبيعات العرب بالبورصة المصرية اليوم حوالي 274.8 مليون جنيه ، فيما سجلت مشتريات المصريين والأجانب حوالي 343.3 مليون جنيه ، 31.5 مليون جنيه.

تداولات البورصة المصرية 

وسجلت البورصة تداولات اليوم بحوالي 888 مليون جنيه وأحجام تداول بـ 470.9 مليون ورقة منفذة علي عدد 36.3 ألف صفقة.

وتم التداول علي عدد 188 شركة ارتفع منهم 57 شركة وانخفض 91 شركة وإستقرت40 شركة .

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