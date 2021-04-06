الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأربعاء

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانا يستعرض تفاصيل طقس غدًا الأربعاء الموافق 7 إبريل 2021، وجاءت كالتالي:





حالة الطقس نهارًا:

- طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري والرياح معتدلة.

- طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية لطيف على السواحل الشمالية الغربية والرياح نشطة.

- طقس مائل للحرارة على جنوب سيناء والرياح معتدلة.

- طقس حار على شمال وجنوب الصعيد والرياح معتدلة.





حالة الطقس ليلًا:

- طقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحري.

- طقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية.

-طقس لطيف على جنوب سيناء.

-طقس لطيف على شمال وجنوب الصعيد.





الظواهر الجوية:

- أتربة عالقة نهارًا على مناطق من القاهرة والوجه البحري.

- نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية.



