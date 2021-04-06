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الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأربعاء
الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 03:28 م
رقية جمال
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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانا يستعرض تفاصيل طقس غدًا الأربعاء الموافق 7 إبريل 2021، وجاءت كالتالي:
حالة الطقس نهارًا:
- طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري والرياح معتدلة.
- طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية لطيف على السواحل الشمالية الغربية والرياح نشطة.
- طقس مائل للحرارة على جنوب سيناء والرياح معتدلة.
- طقس حار على شمال وجنوب الصعيد والرياح معتدلة.
حالة الطقس ليلًا:
- طقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحري.
- طقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية.
-طقس لطيف على جنوب سيناء.
-طقس لطيف على شمال وجنوب الصعيد.
الظواهر الجوية:
- أتربة عالقة نهارًا على مناطق من القاهرة والوجه البحري.
- نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية.
وعن درجات الحرارة المتوقعة غدًا الأربعاء، بالقاهرة العظمى 35 درجة والصغرى 17 درجة، والإسكندرية العظمى 23 درجة والصغرى 15 درجة، ومطروح العظمى 21 درجة والصغرى 14 درجة، وسوهاج العظمى 35 درجة والصغرى 21 درجة، وقنا العظمى 36 درجة والصغرى 22 درجة، وأسوان العظمى 38 درجة والصغرى 23 درجة.
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