Advertisements

الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأربعاء

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 03:28 م
بوابة الفجر
رقية جمال
Advertisements
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانا يستعرض تفاصيل طقس غدًا الأربعاء الموافق 7 إبريل 2021، وجاءت كالتالي:

حالة الطقس نهارًا:
- طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري والرياح معتدلة.
- طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية لطيف على السواحل الشمالية الغربية والرياح نشطة.
- طقس مائل للحرارة على جنوب سيناء والرياح معتدلة.
- طقس حار على شمال وجنوب الصعيد والرياح معتدلة.

حالة الطقس ليلًا:
- طقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحري.
- طقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية.
-طقس لطيف على جنوب سيناء.
-طقس لطيف على شمال وجنوب الصعيد.

الظواهر الجوية:
- أتربة عالقة نهارًا على مناطق من القاهرة والوجه البحري.
- نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية.

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدًا الأربعاء، بالقاهرة العظمى 35 درجة والصغرى 17 درجة، والإسكندرية العظمى 23 درجة والصغرى 15 درجة، ومطروح العظمى 21 درجة والصغرى 14 درجة، وسوهاج العظمى 35 درجة والصغرى 21 درجة، وقنا العظمى 36 درجة والصغرى 22 درجة، وأسوان العظمى 38 درجة والصغرى 23 درجة.
الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأربعاء
الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأربعاء

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

حالة الطقس الفجر الأرصاد أخبار مصر

أخبار تهمك

عاجل.. تطور جديد في مفاوضات سد النهضة بالكونغو بعد عدم التوصل لبيان مشترك

منذ حوالي 13 ساعة

تصريح صادم من وزير الخارجية السودانية بشأن ملء سد النهضة

منذ يوم

زيدان يستقر على تشكيل ريال مدريد لمواجهة ليفربول في دوري أبطال أوروبا

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. الديوان الملكي الهاشمي يصدر بيانه الجديد بشأن الأمير حمزة بن الحسين

منذ حوالي 21 ساعة

قناة مفتوحة تنقل مباراة ريال مدريد ضد ليفربول

منذ 40 دقيقة

الحكومة تكشف حقيقة خصم الرصيد المتبقي بعدادات الكهرباء مسبوقة الدفع مع نهاية الشهر

منذ حوالي 4 ساعات

صدمة محتملة لبرشلونة قبل كلاسيكو الأرض

منذ حوالي 9 ساعات

موسيماني يحدد صفقات الأهلي في الميركاتو الصيفي

منذ ساعة و 6 دقيقة

صدمة جديدة في بايرن ميونخ قبل مواجهة باريس سان جيرمان

منذ أقل من ساعة

عملاق أوروبي يطلب ضم "مايسترو" الأهلي

منذ 42 دقيقة

بيان عاجل من "الخارجية" حول مفاوضات سد النهضة

منذ أقل من ساعتين

17 قناة مفتوحة تنقل مباراة ريال مدريد وليفربول في دوري أبطال أوروبا

منذ أقل من ساعتين

السيسي لوزير التموين: تقدر تستحمل الجنيه اللي عاوز ترفعه على الزيت ده؟ (فيديو)

منذ يومين

تصريح صادم من مستشار الرئيس بشأن موجة كورونا الثالثة.. فيديو

منذ حوالي 8 ساعات

رئيس قناة السويس يكشف معلومات جديدة عن تحقيقات السفينة الجانحة

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. وزير الخارجية يكشف الخطوة التالية بعد فشل مفاوضات سد النهضة

منذ أقل من ساعة

موضوعات متعلقة

"ظواهر طبيعية وتقلبات جوية".. كواليس ومفاجآت جديدة بشأن حالة طقس الغد

بدرجات الحرارة.. تعرف على تفاصيل طقس اليوم الجمعة

بارد ليلا لطيف نهارًا.. الأرصاد تعلن طقس اليوم الأحد

تبدأ غدًا.. الأرصاد الجوية تحذر من موجة حارة جديدة

بارد ولطيف.. بيان مهم من الأرصاد بشأن طقس اليوم

شبورة وأمطار.. الأرصاد تحذر من طقس اليوم

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:13 م

بيان عاجل من "الخارجية" حول مفاوضات سد النهضة

زيدان يستقر على تشكيل ريال مدريد لمواجهة ليفربول في دوري أبطال أوروبا

03:24 م

قناة مفتوحة تنقل مباراة ريال مدريد ضد ليفربول

03:30 م

عاجل.. وزير الخارجية يكشف الخطوة التالية بعد فشل مفاوضات سد النهضة

03:17 م

تصريح صادم من مستشار الرئيس بشأن موجة كورونا الثالثة.. فيديو

08:36 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حادث الكيلو 151 يجدد اعتراف العالم بأهمية قناة السويس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: لماذا يكره خصوم مصر القناة الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: خطايا مجلس النواب فى كارثة قطار سوهاج