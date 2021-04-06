أحمد سعد يستعد لطرح أغنية جديدة.. اعرف التفاصيل



الأغنية من كلمات حسين محمود، ومن توزيع الموزع أكرم عادل، وتحمل الطابع الدرامى.



ويُقدم أحمد سعد أغنية تتر مسلسل "ضل راجل" للفنان ياسر جلال، المقرر عرضه فى شهر رمضان عبر قناة "الحياة".



مسلسل "ضل راجل" من تأليف أحمد عبد الفتاح، إخراج أحمد صالح، بطولة ياسر جلال، نور، محمود عبدالمغني، نيرمين الفقي، رنا رئيس، أميرة العايدى، أحمد حلاوة، إنعام سالوسة، أحمد منير، عصام السقا، محمد يسرى، رباب ممتاز، لمي كتكت.



يستعد المطرب أحمد سعد، لطرح أغنية جديدة بعنوان "اللى خان"، وذلك خلال الأيام القليلة المُقبلة عبر موقع الفيديوهات"يوتيوب".