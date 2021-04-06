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بإطلالة أنيقة...بوسي تخطف أنظار الجمهور

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 03:29 م
بوابة الفجر
نادين نجدي
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نشرت الفنانة بوسي صورة جديدة لها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى انستجرام.

وكانت بوسي في الصورة ترتدي فستان اسود اللون، اظهر حمالها، ملامحها الجميلة.


يذكر أن جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، كرمت النجمة بوسى، ومنحتها درع الجامعة، بعد إحيائها حفلًا غنائيًا مميزًا على خشبة مسرح الجامعة، وسط إجراءات احترازية مشددة.  

وجاء الحفل تزامنًا مع نهاية 2020 التي أجبرت العالم على التباعد والانعزال، لتختار بوسي توديعها بجرعة أمل بغناء عدد من أغنياتها التي مزجت فيها بين البهجة والتفاؤل، وجاءت اطلالة بوسي بفستان أسود أنيق جذب الأنظار.
 
وتألقت المطربة الشعبية بوسي في الحفل الفني الذي اقيم علي خشبة مسرح جامعة مصر، وقدمت باقة من اجمل اغانيها والتي نالت استحسان الجمهور.

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