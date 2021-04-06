



يبحث الكثير من عشاق الكرة العربية والعالمية عن قناة مفتوحة تنقل مباراة ريال مدريد ضد ليفربول والتي تجمع الفريقان اليوم الثلاثاء على ملعب إستاد ألفريدو دي ستيفانو لحساب مباريات ذهاب الدور ربع النهائي من دوري ابطال أوروبا.





ومن المُنتظر أن تنطلق المواجهة بين الفريقين في تمام الساعة التاسعة مساءاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة العاشرة مساءاً بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية.





وتنقل المباراة عبر قناة بي إن سبورتس بريميوم 1 ويعلق عليها المعلق التونسي الشهير عصام الشوالي كما يُمكن متابعتها عبر قناة مكسبي الفضائية على القمر الصناعي نايل سات على التردد التالي :-



