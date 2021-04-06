من أهلًا رمضان لـ"كلنا واحد".. مبادرات السيسي للأسر الأكثر احتياجًا



يدرك الرئيس عبد الفتاح السيسي، حجم معاناة الأسر الأكثر احتياجًا، خاصةً مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك، حيث ينطلق طابور المبادرات المجتمعية لتوفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة.



ويرصد "الفجر"، كل ما تريد معرفته عن المبادرات المجتمعية التي يرعاها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوفير السلع بأسعار مخفضة.



كلنا واحد

تستمر مبادرة "كلنا واحد"، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، في تقديم خدماتها بتوفير الأغذية بأسعار مخفضة، في أكثر من 750 فرعا على مستوى الجمهورية.



وتوفر مبادرة "كلنا واحد"، سلعًا غذائية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تتراوح بين 30% إلى 50%.



فيما تم التنسيق مع مسئولي عدد من الكيانات الصناعية والتجارية الكبرى والموردين، وإنشاء 4 سرادقات بالميادين الرئيسية بمحافظات "القاهرة، الجيزة، القليوبية لعرض وبيع منتجاتهم من السلع "الغذائية، الصناعية، وبعض مستلزمات البيت المصرى خاصة محلية الصنع، وذلك بأسعار مخفضة أقل من مثيلاتها بالأسواق وبنسب تخفيض تتراوح ما بين 25% إلى 60%، إلى جانب التنسيق مع مسئولى عدد من الشركات لإقامة معرض ثابت لمنتجات تلك الشركات بساحة مجاورة لقاعة المؤتمرات التابعة لهيئة استاد القاهرة الدولى، وذلك خلال فترة المبادرة.



أهلًا رمضان

وعقب انطلاق المبادرة المجتمعية، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بزيادة عدد منافذ ومعارض "أهلًا رمضان" إلى 2100 معرض لتوزيع السلع الغذائية الأساسية ذات الجودة العالية بكافة أنواعها، وذلك تلبيةً لاحتياجات المواطنين قبل حلول شهر رمضان، وأن يتم تطبيق نسب تخفيض ملائمة على تلك السلع تمشيًا مع سياسة الدولة بتخفيف العبء على شرائح المواطنين الأكثر احتياجًا.



معًا من أجل المستهلك

كما تطلق الدولة المصرية، مبادرة "معًا من أجل المستهلك" حيث سيتم توفير السلع الأساسية من المصنع والمستورد مباشرة إلى المستهلك بهدف خفض تكلفة التداول وبالتالي الأسعار حيث تتحمل الغرف التجارية تكاليف إقامة المنافذ والحملة الإعلامية واللوجيستيات، والتي تجاوزت 1800 منفذ في كافة المحافظات‎.‎



وتتضمن المبادرة، معرض رئيسى بالقاهرة بمركز القاهرة الدولى للمؤتمرات يجمع 168 شركة وآخر بالجيزة وآخر بالإسكندرية يتضمن السلع الأساسية وغيرها من السلع الغذائية، ويستمر حتى حلول شهر رمضان المعظم، وذلك بالتواكب مع منافذ بيع جماعي بالمحافظات تتجاوز 66 منفذا في ال27 محافظة تقدم السلع الأساسية بأسعار معلنة ثابتة ‏وأقل من أسعار الأسواق بنسب تتراوح بين 15 إلى 35% عن أسعار السوق، وبنفس السعر في كافة المحافظات طوال ‏فترة المبادرة.