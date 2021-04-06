تيتي يحصل على أول جرعة من مصل كورونا في البرازيل

كان المدير الفني لمنتخب البرازيل، أدينور ليوناردو باتشي "تيتي"، أول الحاصلين على أول جرعة للمصل المضاد لفيروس كورونا المستجد في ريو دي جانيرو، وذلك بـ"اطمئنان" و"أمل".





قال مدرب منتخب "الكناري" في تصريحات للاتحاد البرازيلي لكرة القدم: "العلم والطب أساسيان لحياتنا ومستقبلنا، نعم للقاح".





وحصل تيتي (59 عاماً) على اللقاح، وفقاً للمعايير الموضوعة من قبل مكتب عمدة ريو دي جانيرو، إحدى أكثر المدن البرازيلية تضررا من جائحة كورونا.





وقال المدرب: "شعور يمزج بين الراحة للحصول على أول جرعة والاقتراب من التحصين، ومع الأمل في أن يصل التطعيم للجميع في أقرب وقت ممكن، وأن ينتشر في جميع أنحاء العالم".





وأدى فيروس كورونا إلى إصابة أكثر من 13 مليون شخص بالوباء في البرازيل، ووفاة نحو 331 ألف آخرين.

وتعد البرازيل هي ثاني أكثر دول العالم تضرراً من الوباء بعد الولايات المتحدة الأمريكية.



