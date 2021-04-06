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مقتل 6 أشخاص من عائلة واحدة في أمريكا

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 03:37 م
الشرطة الأمريكية
الشرطة الأمريكية
وكالات
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أعلنت الشرطة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، مقتل ستة أشخاص من عائلة واحدة بالرصاص، في منزل في إحدى ضواحي مدينة دالاس بولاية تكساس.

 

وكشف الرقيب في الشرطة، جون فيلتي، أن شقيقين من العائلة " اتفقا على قتل أربعة من أفراد الأسرة وقتل أنفسهما"، حيث ذهب عناصر الشرطة في حي آلن إلى منزل العائلة، بعد تلقي مكالمة من صديق لأحد الشقيقين الذي كان يخشى أن يكون صديقه انتحاريا.

 

وأضاف الرقيب في الشرطة الأمريكية: "يبدو أن الشقيقين قد توصلا إلى اتفاق، وكانا على وشك الانتحار".

 

وأوضح أن "أحد الشقيقين كتب تدوينة مطولة على وسائل التواصل الاجتماعي قال فيها إنه وشقيقه يخططان لقتل أفراد عائلتهما ومن ثم قتل نفسيهما، وإن جميع قراراته استندت إلى موازنة الإيجابيات والسلبيات، بما في ذلك قرار قتل عائلته".

 

وكانت الشرطة الأمريكية، عثرت على أفراد الأسرة الستة متوفين في المنزل، إذ لفت فيلتي إلى أن القتلى شقيقان وأخت وأب وأم وجدة، وأن أعمار القتلى تراوحت بين الـ19 عاما ومنتصف السبعينيات.

 

وأكد أنهم لم يفصحوا بعد عن أسماء الضحايا، وأنه يجري التحقيق في الوفيات باعتبارها جريمة قتل وانتحار، في حين أن الشرطة لم تستطع حتى الآن تحديد هوية من أطلق النار على من، بحسب وكالة "أسوشيتد برس".

 

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