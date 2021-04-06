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منة فضالي لجمهورها : والله إني مجنونة
الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 03:39 م
نادين نجدي
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نشرت الفنانه منة فضالي مقطع فيديو جديد لها، حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام .
وكانت منة فضالي في مقطع الفيديو تقلد مشهد من مسلسل سوري في برنامج التيك توك وعلقت على الفيديو قائله : " والله اني مجنونه ".
انتهت الفنانة منة فضالي من تصوير مشاهدها في مسلسل " نسل الأغراب " والذي ستظهر فيه في رمضان المقبل .
يذكر أن مسلسل نسل الأغراب بطولة أحمد السقا وأمير كرارة ومي عمر وريم سامي ونجلاء بدر ودياب ومن تأليف و إخراج محمد سامي .
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