منة فضالي لجمهورها : والله إني مجنونة









نشرت الفنانه منة فضالي مقطع فيديو جديد لها، حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام .



وكانت منة فضالي في مقطع الفيديو تقلد مشهد من مسلسل سوري في برنامج التيك توك وعلقت على الفيديو قائله : " والله اني مجنونه ".





انتهت الفنانة منة فضالي من تصوير مشاهدها في مسلسل " نسل الأغراب " والذي ستظهر فيه في رمضان المقبل .





يذكر أن مسلسل نسل الأغراب بطولة أحمد السقا وأمير كرارة ومي عمر وريم سامي ونجلاء بدر ودياب ومن تأليف و إخراج محمد سامي .







