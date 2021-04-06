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بشرى سارة للرجاء المغربي قبل مواجهة بيراميدز

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 03:30 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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أعلن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرجاء البيضاوي قرب إكتمال شفاء واحد من نجوم الفريق وذلك للعودة إلى أجواء المباريات بعد التعافي من الإصابة التي كانت قد لحقت به مؤخرًا مع منتخب المغربي المحلي.

وقدم النادي إحاطة خاصة بحالة اللاعب عبدالإله الحافيظي ونوه أنه قد دخل المراحل الأخيرة من التحضيرات ليكون جاهز للظهور في المباريات القادمة بصورة كاملة

وعلم الفجر الرياضي أن الحافيظي سيكون ضمن البعثة التي ستشد الرحال إلى القاهرة يوم الخميس القادم إستعدادًا لمواجهة بيراميدز في الجولة الرابعة من دور المجموعات للكونفدرالية.

يُذكر أن مواجهة الفريقين في الجولة الثالثة قد إنتهت على وقع فوز الرجاء بهدفين مقابل لا شيء لينجح في تصدر المجموعة بالعلامة الكاملة بفارق ثلاثة نقاط عن بيراميدز صاحب المركز الثاني.

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