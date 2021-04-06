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صندوق النقد الدولي يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي إلى 2.9%

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 03:44 م
بوابة الفجر
وكالات
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رفع صندوق النقد الدولي تقديراته لنمو الاقتصاد السعودي خلال 2021 إلى 2.9 في المائة، مقارنة مع توقعه السابقة عند 2.6 في المائة.

ويتوقع الصندوق ان يبلغ النمو العالمي 6 في المائة في عام 2021، ونمو 4.4 في المائة في عام 2022. ويُلاحَظ أن التوقعات لعامي 2021 و2022 أقوى من التوقعات السابقه.

وأشار صندوق النقد الدولي إلى أن تزايد تغطية اللقاحات تبعث الشعور بالتفائل، رغم التباعد في مسارات التعافي الاقتصادي بين البلدان والقطاعات.



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