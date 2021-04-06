"ابتسم" .. ميار الغيطي توجه رسالة لجمهورها



نشرت الفنانة ميار الغيطي صورة جديدة لها، عبر صفحتها الرسمية الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتداول الصور والفيديوهات "انستجرام".



وكانت ميار الغيطي في الصورة ترتدي تيشرت اسود اللون، تبتسم ، علقت على الصورة قائلة "ابتسم" ، حازت الصورة على الكثير من الاعجابات.







جدير بالذكر أن ميار ظهرت لأول مرة على شاشات التليفزيون،من خلال مسلسل "الحصيدة"، عام 1997، من تأليف والدها محمد الغيطي،وكان عمرها وقتها 5 سنوات.



وشاركت للمرة الثانية في فيلم "كابتن هيما" مع الفنان تامر حسني، بدور "توتة" شقيقته الصغرى، عام 2008.



