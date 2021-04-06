Advertisements

"ابتسم" .. ميار الغيطي توجه رسالة لجمهورها

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 03:46 م
بوابة الفجر
نادين نجدي
Advertisements

نشرت الفنانة ميار الغيطي صورة جديدة لها، عبر صفحتها الرسمية الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتداول الصور والفيديوهات "انستجرام". 

وكانت ميار الغيطي في الصورة ترتدي تيشرت اسود اللون، تبتسم ، علقت على الصورة قائلة "ابتسم" ، حازت الصورة على الكثير من الاعجابات.



جدير بالذكر أن ميار ظهرت لأول مرة على شاشات التليفزيون،من خلال مسلسل "الحصيدة"، عام 1997، من تأليف والدها محمد الغيطي،وكان عمرها وقتها 5 سنوات.

وشاركت للمرة الثانية في فيلم "كابتن هيما" مع الفنان تامر حسني، بدور "توتة" شقيقته الصغرى، عام 2008.

أخبار تهمك

صدمة محتملة لبرشلونة قبل كلاسيكو الأرض

منذ حوالي 9 ساعات

رئيس قناة السويس يكشف معلومات جديدة عن تحقيقات السفينة الجانحة

منذ حوالي 18 ساعة

17 قناة مفتوحة تنقل مباراة ريال مدريد وليفربول في دوري أبطال أوروبا

منذ ساعة و نصف

صدمة جديدة في بايرن ميونخ قبل مواجهة باريس سان جيرمان

منذ أقل من ساعة

تصريح صادم من وزير الخارجية السودانية بشأن ملء سد النهضة

منذ يوم

بيان عاجل من "الخارجية" حول مفاوضات سد النهضة

منذ أقل من ساعتين

السيسي لوزير التموين: تقدر تستحمل الجنيه اللي عاوز ترفعه على الزيت ده؟ (فيديو)

منذ يومين

عملاق أوروبي يطلب ضم "مايسترو" الأهلي

منذ 41 دقيقة

تصريح صادم من مستشار الرئيس بشأن موجة كورونا الثالثة.. فيديو

منذ حوالي 8 ساعات

موسيماني يحدد صفقات الأهلي في الميركاتو الصيفي

منذ ساعة

عاجل.. وزير الخارجية يكشف الخطوة التالية بعد فشل مفاوضات سد النهضة

منذ أقل من ساعة

زيدان يستقر على تشكيل ريال مدريد لمواجهة ليفربول في دوري أبطال أوروبا

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. الديوان الملكي الهاشمي يصدر بيانه الجديد بشأن الأمير حمزة بن الحسين

منذ حوالي 21 ساعة

الحكومة تكشف حقيقة خصم الرصيد المتبقي بعدادات الكهرباء مسبوقة الدفع مع نهاية الشهر

منذ حوالي 4 ساعات

قناة مفتوحة تنقل مباراة ريال مدريد ضد ليفربول

منذ 39 دقيقة

عاجل.. تطور جديد في مفاوضات سد النهضة بالكونغو بعد عدم التوصل لبيان مشترك

منذ حوالي 13 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:13 م

بيان عاجل من "الخارجية" حول مفاوضات سد النهضة

زيدان يستقر على تشكيل ريال مدريد لمواجهة ليفربول في دوري أبطال أوروبا

03:24 م

قناة مفتوحة تنقل مباراة ريال مدريد ضد ليفربول

03:30 م

عاجل.. وزير الخارجية يكشف الخطوة التالية بعد فشل مفاوضات سد النهضة

03:17 م

تصريح صادم من مستشار الرئيس بشأن موجة كورونا الثالثة.. فيديو

08:36 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حادث الكيلو 151 يجدد اعتراف العالم بأهمية قناة السويس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: لماذا يكره خصوم مصر القناة الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: خطايا مجلس النواب فى كارثة قطار سوهاج