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"ابتسم" .. ميار الغيطي توجه رسالة لجمهورها
الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 03:46 م
نادين نجدي
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نشرت الفنانة ميار الغيطي صورة جديدة لها، عبر صفحتها الرسمية الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتداول الصور والفيديوهات "انستجرام".
وكانت ميار الغيطي في الصورة ترتدي تيشرت اسود اللون، تبتسم ، علقت على الصورة قائلة "ابتسم" ، حازت الصورة على الكثير من الاعجابات.
جدير بالذكر أن ميار ظهرت لأول مرة على شاشات التليفزيون،من خلال مسلسل "الحصيدة"، عام 1997، من تأليف والدها محمد الغيطي،وكان عمرها وقتها 5 سنوات.
وشاركت للمرة الثانية في فيلم "كابتن هيما" مع الفنان تامر حسني، بدور "توتة" شقيقته الصغرى، عام 2008.
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