



تسجيل المواليد الجدد 2021.. اضافة المواليد الجديدة علي بطاقات التموين عبر موقع دعم مصر وبوابة مصر الرقمية



حرصاً من الحكومة المصرية بالتسجيل والتيسير على المواطنين المصريين الراغبين بإضافة المواليد الجدد لديهم إلي البطاقات التموينية من أجل الحصول على دعم الخبز والمواد التموينية، وذلك للأسر ذات الدخل المادي المحدود والاكثر احتياجا نتيجة الظروف التي تمر بها العمالة اليومية الغير منتظمة وخاصة بعد تفشي فيروس كورونا، قامت الحكومة متمثلة في وزارة التموين والتجارة الداخلية وبالتعاون مع وزارة الاتصالات بإطلاق موقع بوابة مصر الالكترونية الذي سوف نتعرف عليه بشئ من التفصيل في السطور التالية.





إطلاق بوابة مصر الرقمية

جاء الاطلاق الخاص بالموقع من قبل وزارة التموين متعاونة مع وزارة الاتصالات، وذلك رغبة منها في التسهيل على الاشخاص في إضافة المواليد للاستفادة بالدعم المقدم من الحكومة سواء على نقاط الخبز او على المواد التموينية مثل السكر والزيت والأرز وغيره من المواد الغذائية التي تقدمها الحكومة للمواطنين كنوع من الدعم المادي ومساعدة لهم في ظل الظروف الذي قد يعاني منها الكثيرين.





وتقرر أن يسمح بإضافة المواليد فقط من أصحاب الأسر الفقيرة والاكثر احتياجا، وذلك لحرص الحكومة والوزارة من وصول الدعم لمستحقيه من الفقراء ممن تنطبق عليهم كافة الشروط التي تم وضعها من قبل وزارة التموين والتجارة الداخلية.





الرابط الخاص ببوابة مصر الرقمية لإضافة المواليد الجدد

ومن الجدير بالذكر أن هذا الموقع تم تصميمه بعناية شديدة ليكون وسيلة رائعة لمساعدة جميع المواطنين، وتكون بديلاً لهم عن التقديم اليدوي التقليدي في مكاتب التموين والذي قد يعرض الكثير منهم إلى العدوى بفيروس كورونا من أثر الازدحام والتكدس من قبل الأشخاص.





وأكدت الوزارة أن عملية إضافة المواليد سوف تتم بشكل إلكتروني فقط ومن خلال بوابة مصر الرقمية، ولن يقبل أي طلبات لإضافة المواليد الجدد باليد عبر مكاتب التموين المختلفة، يتمكن جميع الأشخاص من إضافة مواليدهم في بطاقات التموين من خلال زيارة موقع بوابة مصر الرقمية ( اضغط هنا ).



