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الدولار يستقر قرب أقل مستوى في أسبوعين

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 03:49 م
بوابة الفجر
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استقر الدولار قرب أقل مستوى في أسبوعين تقريبا مقابل سلة من العملات المناظرة اليوم مقتفيا أثر تراجع عائدات سندات الخزانة الأمريكية من ذروتها الأخيرة رغم مؤشرات علي تعاف اقتصادي قوي في الولايات المتحدة، وفقا لـ"رويترز".

وتراجع مؤشر الدولار إلى 92.527 في الجلسة الآسيوية، وهو أقل مستوى منذ 25 مارس. ويأتي ذلك بعد أن سجل ذروة خمسة أشهر تقريبا عند 93.439.

وواصلت العملة اليابانية التعافي من أقل مستوى فيما يزيد عن عام قرب 111 ينا مقابل الدولار وارتفع لأقل من 110 ينات لفترة وجيزة اليوم. وواصل اليورو صعوده من أقل مستوى في حوالي خمسة أشهر إلى 1.17 دولار وبلغ في وقت ما مستوى مرتفعا عند 1.1821 دولار.

وصعد الدولار بقوة منذ بداية العام الجاري مقتديا بمكاسب عائدات الخزانة مع مراهنة مستثمرين على تعافي الولايات المتحدة بوتيرة أسرع من الدول المتقدمة الأخرى من الجائحة في ظل تحفيز ضخم وحملة تطعيم واسعة النطاق.

ولكن هبوط الدولار الأسبوع الجاري حتى بعد بيانات الأجور الشهرية الصادرة يوم الجمعة والتي جاءت أقوى من التوقعات بكثير وفي أعقاب الإعلان عن أعلى قراءة لنشاط قطاع الخدمات على الإطلاق أمس قد يشير إلى أن معظم التوقعات المتفائلة ربما وُضعت في الاعتبار في الوقت الحالي.

وتراجع الدولار الأسترالي، الذي يعد مؤشرا للإقبال على المخاطرة، على نحو طفيف إلى 0.76415 دولار أمريكي اليوم بعدما صعد 0.8 في المائة في مطلع الأسبوع. وأبقى البنك المركزي الأسترالي على السياسة النقدية كما هي دون تغير اليوم مثلما كان متوقعا.

وارتفع الجنيه الإسترليني لأعلى مستوى في أسبوعين ونصف الأسبوع إلى 1.3915 دولار في آسيا معززا مكاسب الجلسة السابقة والتي بلغت 0.6 في المائة.

وفي العملات المشفرة، جرى تداول بيتكوين قرب 58882 دولارا اليوم، لتتراجع قليلا بعد مكاسب حققتها على مدى يومين. وبلغت العملة مستوى قياسي مرتفعا عند 61781.83 دولار في منتصف الشهر الماضي.

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