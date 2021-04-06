6 قرارات جديدة لرئيس الوزارء خلال اجتماع الحكومة





وجاءت القرارات كالتالي:



الموافقة علي تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية:



وافق الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية.



ويأتى مشروع القانون فى إطار تعزيز الشمول المالى، والعمل على توسيع قاعدة المستفيدين من الأنشطة المالية غير المصرفية، ورفع كفاءتها، وخفض التكاليف اللازمة للاستفادة من تلك الأنشطة والخدمات.



الموافقة علي تعديل الأول لاتفاقية منحة المساعدة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية:



كما وافق رئيس مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن التعديل الأول لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية حول الحوكمة الاقتصادية الشاملة، والمُوقع فى القاهرة بتاريخ 2992020.



ويهدف التعديل الأول إلى إضافة مبلغ 22 مليون و838 ألف دولار أمريكى لمبلغ منحة المساعدة ليُصبح المبلغ الإجمالى لالتزامات الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية 50 مليونا و513 ألف دولار أمريكى، وذلك من أجل الاستمرار فى التركيز على أنشطة الحوكمة الاقتصادية الشاملة التى تستهدف زيادة المساءلة وآليات المحاسبة للحد من الفساد، وزيادة كفاءة المؤسسات العامة، والحد من العقبات التى تحول دون مشاركة المرأة والمجتمعات المهمشة على الصعيدين الاقتصادى والاجتماعى.



تخصيص أسهم رأس مال البنك فى إطار قواعد تحويل ملكية الأسهم المتاحة للاكتتاب:



أعلن الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الموافقة على قرار مجلس إدارة بنك التنمية الافريقى رقم 212020 الصادر بتاريخ 21102020 بشأن تخصيص أسهم رأس مال البنك فى إطار قواعد تحويل ملكية الأسهم المتاحة للاكتتاب خلال الفترة المنتهية فى 31 مايو 2020، وأداة اكتتاب جمهورية مصر العربية فى إطار الزيادة العامة السادسة لرأس مال البنك.





الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان:



فيما أعلن رئيس مجلس الوزراء، الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان فيما يتعلق بتقديم وكالة اليابان للتعاون الدولى "جايكا" للحكومة المصرية قرض تنمية سياسات لتطوير قطاع الكهرباء، قيمته 25 مليار ين يابانى، بغرض تنفيذ برنامج الإصلاح بجمهورية مصر العربية، والمُوقعة فى القاهرة بتاريخ 1522021.



ويتمثل الهدف من إبرام الخطابات المتبادلة فى تنفيذ برنامج الإصلاح بجمهورية مصر العربية، الذى يُنفذ فى إطار كل من برنامج البنك الافريقى للتنمية لتعزيز النمو الأخضر ودعم قطاع الكهرباء، وبرنامج الوكالة الفرنسية للتنمية لتمويل سياسات التنمية لقطاع الكهرباء.



اعتماد نتيجة دراسة وزارة المالية الخاصة بطلب محافظة بنى سويف:



اعتمد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، نتيجة دراسة وزارة المالية الخاصة بطلب محافظة بنى سويف التصرف بالبيع لمساحة حوالى 2053 فدانا بناحية وادى سنور، مركز بنى سويف، وذلك لإحدى الشركات - الشاغلة لها – بغرض الاستصلاح والاستزراع.



اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات:



اعتمد رئيس مجلس الوزراء ايضا القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار بجلستها رقم 76 المنعقدة بتاريخ 2932021.

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزارء، عدة قرارات مهمة خلال اجتماع الحكومة اليوم، ومنها الموافقة على تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية.