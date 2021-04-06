المربع الذهبي يشعل صراع الدوري المصري





تسعى الكثير من أندية الدوري المصري الممتاز للتواجد في المربع الذهبي خاصةً مع تحقيق أكثر من فريق لنتائج مميزة حتى الآن.





البداية مع فريق نادي الاتحاد الذي يعيش موسم مميز تحت قيادة التوأم حسام وإبراهيم حسن وحقق سيد البلد الفوز في ثمانية مباريات من 17 مباراة خاضها وحصد على إثرها 28 نقطة وضعته في المركز الثاني.





في الوقت الذي يعيد فيه المصري ترتيب الأوراق بعد معاناه الموسم الماضي حيث نجحت كتيبة علي ماهر في حصد 26 نقطة والتقدم للمركز الرابع مع تبقي مباراة مؤجلة مع الأهلي.





لا تقتصر تلك الأندية على المصري والاتحاد فحسب بل فرض مصر المقاصة نفسه على المربع الذهبي مع إيهاب جلال المدير الفني السابق والذي قاد الفريق لحصد 24 نقطة من عشرة مباريات قبل أن تهب رياح التغيير ويرحل جلال ويتم تعيين عظيمة مدربًا للفريق.





في الوقت الذي جمع فيه فريق نادي إنبي تحت قيادة حلمي طولان في حصد 24 نقطة من 10 مباراة وأصبح مزاحم بقوة على المربع الذهبي مع تطلع أحمد سامي المدير الفني لسموحة لإنهاء الموسم في المربع الذهبي بعد حصد 23 نقطة من 16 مباراة.