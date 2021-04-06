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أبو الغيط يلتقي مدراء المنظمات والاتحادات العربية بتونس

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 03:49 م
بوابة الفجر
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التقى الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، خلال زيارته إلى تونس بالمدراء العامين للمنظمات والاتحادات العربية المتخصصة التي تتخذ من تونس مقراً لها.

والتقى أبو الغيط اليوم الثلاثاء، كل من: د. محمد بن علي كومان، الأمين العام لمجلس وزراء الداخية العرب، د. محمد ولد أعمر، المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو)، المهندس عبدالرحيم سليمان، المدير العام لاتحاد إذاعات الدول العربية، د. سالم حامدي، الأمين العام للهيئة العربية للطاقة الذرية، المهندس محمد بن عمر، المدير العام للمنظمة العربية لتكنولوجيات الاتصال والمعلومات.

ويزور أبو الغيط تونس خلال الفترة من 4-6 أبريل/ نيسان الجاري.

وذكر بيان صادر عن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أن اللقاء شهد تبادل وجهات النظر بين الأمين العام والمدراء العموم للمنظمات حول سبل الارتقاء بالعمل العربي المشترك بشكل عام وفي المجالات التي تختص بها كل منظمة بشكل خاص.

وأضاف البيان أن الأمين العام أكّد دعمه المستمر لعمل المنظمات في كل ما من شأنه تنشيط وتطوير أدائها بما يخدم المصالح العربية وبما يساعد في تحقيق الاهداف المنوطة بكل منظمة.

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