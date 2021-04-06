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خطوات بحث أهلية حساب المواطن 1442 استحقاق دعم حساب مواطن في المملكة العربية السعودية من خلال لينك الموقع الرسمي

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 03:46 م
حساب المواطن 1442
حساب المواطن 1442
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خطوات بحث أهلية حساب المواطن 1442 استحقاق دعم حساب مواطن في المملكة العربية السعودية من خلال لينك الموقع الرسمي

بحث الأهلية في حساب المواطن، يهتم الكثير من مواطني الدولة السعودية بالحصول علي كافة التفاصيل الخاصة ببرنامج حساب المواطن، حيث يقدم لاكثر من ١٠,٦ مليون مستفيد وتابع بقيمة تعويضات وصلت إلي ٤٥ مليون ريال سعودي الدفعات السابقة. 

ووصل الدعم بنسبة ٧٨٪ مستفيد بقيمة دعم 1.8 مليار ريال مبالغ سعودي، تقدم الحكومة السعودية الدعم المادي للكثير من المواطنين المستحقين خاصة في ظل الظروف الحالية وتوقف الكثير من الأعمال داخل الدولة، فيما يقدم الدعم من بداية نوفمبر لعام ٢٠١٧ الا أنه نال الشهرة الكبيرة بعد انتشار فيروس كورونا المستجد في البلاد، يكثر البحث عبر محرك البحث العالمي جوجل كروم عن كيفية التعرف على الخطوات اللازمة للكشف عن أهلية حساب المواطن السعودي.

حساب المواطن السعودي 1442
عددت الحكومة السعودية الفئات المستحقة للدعم المادي الخاص بحساب المواطن السعودي، حيث سيقدم الدعم لكل من”الأسر السعودية، السعودي غير المتزوج، الأفراد المستقلين في سكن خاص، المستفيدين من خدمات الضمان الاجتماعي، اصحاب البطاقات الخاصة بالنقل، أبناء السيدة السعودية “المتزوجة من رجل غير سعودي”، الأم “الأرملة، المطلقة، الحاضنة لأطفال”، زوجة المواطن السعودي من غير الجنسية”، وذلك بعد توفر مجموعة من الأوراق والمستندات التي ثبت احقيه الحصول علي الدعم من عدمه والتي نوفرها لكم عبر السطور التالية:

- عقد إيجار موحد تابع لـ منصة إيجار.
- صك ملكية السكن أو عدمه.
- إثبات سكن جامعي أو أحد المعاهد أو الكليات العسكرية.

فئات دعم حساب المواطن السعودي
يهتم الكثير بالتعرف علي الفئات المالية المقدمة من الوزارة والتي نرصدها لكم كالتالي:

- الفئة الأولي: الأشخاص الواقع رواتبهم بين صفر حتى 8699 ريال سعودي.
- الفئة الثانية: الأشخاص الواقع رواتبهم بين 8700 إلى 11999 ريال سعودي.
- الفئة الثالثة: الأشخاص الواقع رواتبهم بين 12000 إلى 15299 ريال سعودي.
- الفئة الرابعة: الأشخاص الواقع رواتبهم بين 15300 إلى 20159 ريال سعودي.
- الفئة الخامسة: الأشخاص الواقع رواتبهم فوق 20160 ريال سعودي وهؤلاء لا يستحقون الدعم.

خطوات بحث الأهلية في حساب المواطن
نوفر لكم متابعينا الاعزاء عبر السطور التالية خطوات بحث أهلية حساب المواطن السعودي:

- الدخول الي موقع حساب المواطن السعودي (اضغط هنا).
- كتابة الاسم ورقم السر.
- الضغط على خانة الرقم القومي وكتابته.
- الضغط علي كلمة استعلام.
 
خطوات بحث أهلية حساب المواطن 1442 استحقاق دعم حساب مواطن في المملكة العربية السعودية من خلال لينك الموقع الرسمي

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